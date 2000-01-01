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Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям из-за санкций

Ситуация с будущим «Челси» остается неопределенной.

Роман Абрамович может заблокировать продажу клуба компаниям из США и Великобритании, поскольку эти страны ввели самые жесткие санкции против российских бизнесменов.

Британское правительство, в свою очередь, намерено не допустить покупку «Челси» саудовским консорциумом за 2,66 миллиарда фунтов из-за возможной негативной реакции общественности.

Если в ближайшее время компромисс не будет найден, то в клубе могут ввести внешнюю администрацию.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • 10 дней назад АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6897

    R_a_i_n 32 минуты назад

    Абрашка, поздняк метаться.

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