Президент РПЛ: «Сейчас речь идeт о выживании нашего футбола. Нас всех ждeт другая реальность»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал об антикризисных мерах в российском футболе.

«Сейчас речь идeт о выживании нашего футбола и лиги при нынешних условиях. Мы должны дождаться возобновления чемпионата после паузы, окончания договоров игроков и их возобновления. Нас всех ждeт другая реальность.

Дюков умный и опытный руководитель, он оценивает все факторы, но реальность будет меняться.

Есть надежда, что ТВ-контракт сохранится. На этой неделе будем объявлять о конкурсе на титульного спонсора. Рассматривается много вариантов.

Мы не знаем, что будет с логистикой. Футболисты «Ростова» уже шесть часов провели в автобусе, а потом были в поезде, жаловались на ватные ноги. После этого один из легионеров выразил желание покинуть клуб, так как это его не устраивает», – сказал Хачатурянц.