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Президент РПЛ: «Сейчас речь идeт о выживании нашего футбола. Нас всех ждeт другая реальность»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал об антикризисных мерах в российском футболе.

«Сейчас речь идeт о выживании нашего футбола и лиги при нынешних условиях. Мы должны дождаться возобновления чемпионата после паузы, окончания договоров игроков и их возобновления. Нас всех ждeт другая реальность.

Дюков умный и опытный руководитель, он оценивает все факторы, но реальность будет меняться.

Есть надежда, что ТВ-контракт сохранится. На этой неделе будем объявлять о конкурсе на титульного спонсора. Рассматривается много вариантов.

Мы не знаем, что будет с логистикой. Футболисты «Ростова» уже шесть часов провели в автобусе, а потом были в поезде, жаловались на ватные ноги. После этого один из легионеров выразил желание покинуть клуб, так как это его не устраивает», – сказал Хачатурянц.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:58
Комментарии6
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    Рейтинг: +5705

    maygli 8 минут назад

    Словоблуд, ещё и Дюкову успел подлизнуть.

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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 14 минут назад

    Хачатурянц, а ЧТО изменилось для нашего футбола? Почему нас ждет другая реальность? Изменилось только то, что наши клубы не будут играть в Еврокубках. То есть практически НИЧЕГО не изменилось. Ведь игрой это было назвать трудно.

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    Рейтинг: +12

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Ашот главный в российском футболе ? Ну тогда наверное армянскую лигу затянет в РПЛ.)))

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    Рейтинг: +21888

    JTherry 1 час назад

    "Нас всех ждёт другая реальность..."
    ...параллельная чемпионату - где взять бабки на проведение чемпионата..? расширить Лигу и оказаться сразу в заднице с финансированием клубов...(

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    Рейтинг: +14839

    Cleaner > JTherry 11 минут назад

    JTherry, денег немерено! Денег - море! Но они все в РФСовской кормушке. Вот они там, в РФС, плач и устроили. Хотят возмещения потерь от денег, которые потеряли от УЕФА. Ничего больше.

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    Рейтинг: +13203

    NewLife 2 часа назад

    "Нас всех ждeт другая реальность." - уже не ждет, а жжет.

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