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Президент РПЛ: «Мы сняли с повестки вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что в лиге пока не будет потолка зарплат. Также решено не рассматривать вопрос об открытии внепланового трансферного окна.

«Это четвeртое собрание клубов за последний месяц. У нас большое количество рабочих вопросов. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов, которые волнуют клубы.

По ним не всегда выносятся решения в виде голосования. Некоторые мы просто рассматриваем и снимаем с повестки.

В данном случае мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне. Это противоречит регламентам ФИФА», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.
  • 23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:34
Комментарии7
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 8 минут назад

    Потолок зарплат помешает пилить бабло. Это Хачатурянца и его компанию НИКАК не устраивает!...(

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    Рейтинг: +903

    ВасяК 55 минут назад

    Кто потолок снял понятно!!!

    0
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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Потолок не актуален т.к. все идут на снижение.

    0
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    Рейтинг: +24417

    vladimir-7 1 час назад

    Вопросы сняли с повестки дня и успокоились, а болезнь осталась, её загнали глубже и РПЛ доволен.

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    Рейтинг: +5705

    maygli 1 час назад

    Хачатур... какой регламент ФИФА? Который клал на нас? Ты о чём милый? Проснись.

    1
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    Рейтинг: +13203

    NewLife 2 часа назад

    Кто бы снял Вас и избавил наш футбол от газпромовской камарильи ?

    2
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    Рейтинг: +60410

    portero 3 часа назад

    Какой регламент ФИФА???? В англии что ли еще отдыхает....

    1
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