Президент РПЛ: «Мы сняли с повестки вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что в лиге пока не будет потолка зарплат. Также решено не рассматривать вопрос об открытии внепланового трансферного окна.

«Это четвeртое собрание клубов за последний месяц. У нас большое количество рабочих вопросов. Мы обсуждаем большой перечень оперативных вопросов, которые волнуют клубы.

По ним не всегда выносятся решения в виде голосования. Некоторые мы просто рассматриваем и снимаем с повестки.

В данном случае мы сняли вопросы о потолке зарплат и внутреннем трансферном окне. Это противоречит регламентам ФИФА», – сказал Хачатурянц.

Ранее глава РПЛ подтвердил, что клубы единогласно проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 участников.

23 марта реформу должен утвердить исполком РФС.

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