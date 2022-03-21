Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Расширение нужно, чтобы не случился крах»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выступил за принятие моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне.

– По ряду позиций у каждого клуба свои несчастья — в настоящий момент многие не способны конкурентно играть. Даже если в России откроют трансферное окно, то мы должны каким-то образом дербанить клубы ФНЛ, что тоже невозможно. Потому что сейчас у всех клубов не самая простая финансовая ситуация.

У того же «Краснодара» просто нет денег на покупку игроков из ФНЛ. И клубы второй лиги будут пытаться сохранить свои команды или заработать на этом — таковы реалии.

В лиге полностью утрачен спортивный принцип! Он уже нарушен. Потеря от четырех до восьми ведущих игроков (а у всех будет так) не позволяет хоть как-то минимально и конкурентно соревноваться в чемпионате. Поэтому речь идет о том, что нам нужно сохранить футбол.

Мы забанены в еврокубках — значит, у нас есть новые окна, чтобы вставить четыре тура.

— Какой должен быть формат?

— Чтобы в ФНЛ сохранился спортивный принцип, две команды должны выйти в РПЛ, где нужен мораторий на вылет. Таким образом, у нас появится 18 клубов. Следующий сезон мы сможем провести в таком формате.

Расширение в данном случае необходимо, чтобы соблюсти интересы клубов ФНЛ и РПЛ. Это нужно для того, чтобы наш футбол хоть как-то не посыпался. Надо это тяжелое время пережить и применить все доступные средства, чтобы не случился крах. Потому что ситуация очень тяжелая.

Стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ — это тоже специфическая история. Потому что в стыках любая цельная команда ФНЛ может быть гораздо боеспособнее, чем разорванная на части команда РПЛ из нижней части таблицы.

Не пытаюсь подстелить соломку «Рубину», это общая проблема. Легионеры в клубах РПЛ играли важнейшие роли — и когда у тебя есть определенная стратегия, ты чем-то жертвуешь, что-то приобретая.

«Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.

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