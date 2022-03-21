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  • Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Расширение нужно, чтобы не случился крах»

Яровинский: «В РПЛ нарушен спортивный принцип. Расширение нужно, чтобы не случился крах»

21 марта 2022, 17:06
4

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выступил за принятие моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне.

– По ряду позиций у каждого клуба свои несчастья — в настоящий момент многие не способны конкурентно играть. Даже если в России откроют трансферное окно, то мы должны каким-то образом дербанить клубы ФНЛ, что тоже невозможно. Потому что сейчас у всех клубов не самая простая финансовая ситуация.

У того же «Краснодара» просто нет денег на покупку игроков из ФНЛ. И клубы второй лиги будут пытаться сохранить свои команды или заработать на этом — таковы реалии.

В лиге полностью утрачен спортивный принцип! Он уже нарушен. Потеря от четырех до восьми ведущих игроков (а у всех будет так) не позволяет хоть как-то минимально и конкурентно соревноваться в чемпионате. Поэтому речь идет о том, что нам нужно сохранить футбол.

Мы забанены в еврокубках — значит, у нас есть новые окна, чтобы вставить четыре тура.

— Какой должен быть формат?

— Чтобы в ФНЛ сохранился спортивный принцип, две команды должны выйти в РПЛ, где нужен мораторий на вылет. Таким образом, у нас появится 18 клубов. Следующий сезон мы сможем провести в таком формате.

Расширение в данном случае необходимо, чтобы соблюсти интересы клубов ФНЛ и РПЛ. Это нужно для того, чтобы наш футбол хоть как-то не посыпался. Надо это тяжелое время пережить и применить все доступные средства, чтобы не случился крах. Потому что ситуация очень тяжелая.

Стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ — это тоже специфическая история. Потому что в стыках любая цельная команда ФНЛ может быть гораздо боеспособнее, чем разорванная на части команда РПЛ из нижней части таблицы.

Не пытаюсь подстелить соломку «Рубину», это общая проблема. Легионеры в клубах РПЛ играли важнейшие роли — и когда у тебя есть определенная стратегия, ты чем-то жертвуешь, что-то приобретая.

  • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Яровинский Олег
Комментарии (4)
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vladimir-7
1647877764
Никакой мораторий на вылет не нужен, нужно оставить так, как было – из РПЛ две команды вылетают, а две команды из ФНЛ на их место и две переигрывают с двумя командами из ФНЛ. Состав в РПЛ 16 команд
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ab15488
1647877781
Сейчас из 16ти клубов финансовые трудности не испытывают от силы 4-5. У многих клубов стадионы с устаревшей инфраструктурой и ужасными полями. Посещаемость стадионов ни о чем. Денег от продаж телетрансляций ни о чем. Мороз, слякоть и говнище 9 месяцев в году. Плюс фактор больших расстояний между городами. Московские команды в Красноярск то не хотели ездить, а уж если в РПЛ выйдет команда из Владивостока, то нытье не будет прекращаться (при том, что больше всех бабла на перемещения тратит как раз самая отдаленная команда). И это лишь самый минимум вопросов к расширению РПЛ.
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portero
1647880559
вылететь точно должны иначе будут откровенные купи продай игры и стимуляция для травмирования игроков конкурентов... провокации на желтые и красные карты.
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Vitaga
1647912474
правильно сказано. спортивный принцип во главе. не надо уподобляться европе что отстраняет наши клубы и сборную не по спортивным принципам. хотя наши козлы руководители еще похлеще лицемеры
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