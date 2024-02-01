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    Яровинский высказался о своем участии в СВО

    Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов связался с функционером «Шанхай Шэньхуа» Олегом Яровинским, побывавшим в зоне СВО.

    «Связались с Яровинским. Человек скромный, в эфире про это рассказывать не хочет. Общий посыл такой – информация не совсем достоверная, но и реальную я не могу разглашать.

    Но суть ясна, факт есть, Яровинскому уважение», – передал диалог с Яровинским Анисимов.

    • Леонид Слуцкий и Яровинский вместе работали в нескольких клубах, в том числе сейчас в «Шанхай Шэньхуа».
    • Яровинский занимал должность спортивного директора «Рубина».
    • Сезон в Китае стартует в апреле.

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    Источник: телеграм-канал Антона Анисимова

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    01.02.2024 16:01
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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1706794830
    Высказался так - мне есть что рассказать, но в эфире не буду.... - наводит на размышления ... О сути догадайтесь сами, а вот в чем "факт" я так и не понял ...
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    Дормидонт Евлампиевич
    1706802324
    Уважение ? Уважение это как минимум !
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