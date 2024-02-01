Яровинский высказался о своем участии в СВО

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов связался с функционером «Шанхай Шэньхуа» Олегом Яровинским, побывавшим в зоне СВО.

«Связались с Яровинским. Человек скромный, в эфире про это рассказывать не хочет. Общий посыл такой – информация не совсем достоверная, но и реальную я не могу разглашать.

Но суть ясна, факт есть, Яровинскому уважение», – передал диалог с Яровинским Анисимов.