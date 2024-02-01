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    • Соратник Слуцкого Яровинский провел несколько месяцев в зоне СВО

    Соратник Слуцкого Яровинский провел несколько месяцев в зоне СВО

    Давний соратник Леонида Слуцкого Олег Яровинский побывал в зоне СВО.

    • Слуцкий и Яровинский вместе работали в нескольких клубах, в том числе сейчас в «Шанхай Шэньхуа».
    • Яровинский занимал должность спортивного директора «Рубина».
    • Сезон в Китае стартует в апреле.

    «Вскоре после увольнения из «Рубина» 42-летний Яровинский отправился в зону СВО в качестве инструктора. Дело в том, что Яровинский учился в университете спецназа в Чечне.

    В зоне СВО он пробыл пару месяцев, после чего вернулся в Москву. Еще через некоторое время он принял предложение Слуцкого отправиться с ним в Китай», – сообщил источник.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    01.02.2024 15:04
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