Соратник Слуцкого Яровинский провел несколько месяцев в зоне СВО

Давний соратник Леонида Слуцкого Олег Яровинский побывал в зоне СВО.

Слуцкий и Яровинский вместе работали в нескольких клубах, в том числе сейчас в «Шанхай Шэньхуа».

Яровинский занимал должность спортивного директора «Рубина».

Сезон в Китае стартует в апреле.

«Вскоре после увольнения из «Рубина» 42-летний Яровинский отправился в зону СВО в качестве инструктора. Дело в том, что Яровинский учился в университете спецназа в Чечне.

В зоне СВО он пробыл пару месяцев, после чего вернулся в Москву. Еще через некоторое время он принял предложение Слуцкого отправиться с ним в Китай», – сообщил источник.