«Химки» смогут оспорить решение КДК РФС о результате матча с «Локомотивом» до 28 марта

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц назвал сроки подачи апелляции по спору между «Химками» и «Локомотивом».

Ранее КДК отказался присуждать московской команде техническое поражение за участие дисквалифицированного форварда Яна Кухты.

«Сегодня «Химки» должны получить полное решение. Согласно статье 81 дисциплинарного регламента РФС, срок на подачу апелляционной жалобы – семь календарных дней.

Если они сегодня получают решение, срок начнет действовать 22 марта. Крайний срок подачи апелляционной жалобы – 28 марта», – объяснил Григорьянц.

КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

«Химки» с таким вердиктом не согласны.

Игра завершилась победой москвичей со счетом 3:2, Кухта стал автором 3-го гола.

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