Александр Кержаков: «Было бы рационально вернуться на систему «весна-осень»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выступил за возвращение на систему «весна-осень». Он поддержал своего бывшего партнера Андрея Аршавина.

«Возвращение на «весна-осень»? Это рационально. Команды смогли бы планировать бюджет на год. У нас много команд нечастных. «Весна-осень» поможет клубам быть уверенными, что сезон они точно сыграют», – сказал Кержаков.

Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.

Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.

При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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