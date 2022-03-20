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  • Александр Кержаков: «Было бы рационально вернуться на систему «весна-осень»

Александр Кержаков: «Было бы рационально вернуться на систему «весна-осень»

20 марта 2022, 20:42
6

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выступил за возвращение на систему «весна-осень». Он поддержал своего бывшего партнера Андрея Аршавина.

«Возвращение на «весна-осень»? Это рационально. Команды смогли бы планировать бюджет на год. У нас много команд нечастных. «Весна-осень» поможет клубам быть уверенными, что сезон они точно сыграют», – сказал Кержаков.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (6)
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TOMSON
1647799364
«При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро» Задолбали в тупую данную идею пропихивать. Основной критерий побед в ЕК был перенос матчей чемпионата, чтоб наши не играли через 2 на 3. Когда же тот же Зенит начал играть перенесённые туры с плотным графиком, то очень сильно сдал. И даже в рфпл стал сильно скатываться. Не будь такого комфортного графика тех же Немцев мы бы точно не перебегали. А они как раз и играли в графике 2 матча в неделю. После победы Зенита, напомню, данную практику прекратили. И если до кризиса 14 это ещё было не заметно, то последние годы мы отчетливо увидели разницу и несостоятельность наших команд играть при равных условиях. Разумеется причина не только в этом. Там и
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Бриг
1647804376
При этом, никто почему-то не рассматривает целесообразность для нашей страны со множеством часовых поясов и огромными расстояниями организации конференций Восток-Запад. Тут и "весна-осень" и "расширение" участников - все впишется.
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paracetamol
1647805135
Может и рационально, но обсуждать все эти реорганизации нерационально!
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Дядя Серёжа
1647824782
Один хрен в Европе N лет не играть.
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portero
1647840943
Недолго осталось ждать решения "вершителей"...
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