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Александр Кержаков: «Было бы рационально вернуться на систему «весна-осень»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выступил за возвращение на систему «весна-осень». Он поддержал своего бывшего партнера Андрея Аршавина.

«Возвращение на «весна-осень»? Это рационально. Команды смогли бы планировать бюджет на год. У нас много команд нечастных. «Весна-осень» поможет клубам быть уверенными, что сезон они точно сыграют», – сказал Кержаков.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • Переход случился при президенте РФС Сергее Фурсенко.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 20:42
Комментарии5
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    Рейтинг: +15716

    paracetamol 41 минуту назад

    Может и рационально, но обсуждать все эти реорганизации нерационально!

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    Рейтинг: +2222

    Бриг 54 минуты назад

    При этом, никто почему-то не рассматривает целесообразность для нашей страны со множеством часовых поясов и огромными расстояниями организации конференций Восток-Запад. Тут и "весна-осень" и "расширение" участников - все впишется.

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    Рейтинг: +14807

    Cleaner 57 минут назад

    Александр Кержаков, НЕ МУТИ!!!

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    Рейтинг: +4982

    TOMSON 2 часа назад

    «При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро»
    Задолбали в тупую данную идею пропихивать. Основной критерий побед в ЕК был перенос матчей чемпионата, чтоб наши не играли через 2 на 3. Когда же тот же Зенит начал играть перенесённые туры с плотным графиком, то очень сильно сдал. И даже в рфпл стал сильно скатываться. Не будь такого комфортного графика тех же Немцев мы бы точно не перебегали. А они как раз и играли в графике 2 матча в неделю.
    После победы Зенита, напомню, данную практику прекратили. И если до кризиса 14 это ещё было не заметно, то последние годы мы отчетливо увидели разницу и несостоятельность наших команд играть при равных условиях.
    Разумеется причина не только в этом. Там и

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    Рейтинг: +4982

    TOMSON > TOMSON 2 часа назад

    Разумеется причина не только в этом. Там и ффп и лимит и прочее. Но это главный фактор о котором почему-то никто не говорит.
    Про Евро говорить совсем абсурдно, тк даты подготовки сборной к большим турнирам совершенно не изменились.

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