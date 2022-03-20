Глебов: «Такое чувство, что Карпин и не уходил из «Ростова». Мы ощущали, что он рядом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал возвращение в команду главного тренера Валерия Карпина. Его не было с лета.

«Как мне возвращение Карпина? Такое чувство, будто он не уходил никуда. Такое чувство, будто он все время был в «Ростове», хотя его не было. Чувствовали, что он где-то рядом с нами», – сказал Глебов.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году.

Сейчас он параллельно работает в сборной России.

В 20:00 по Москве «Ростов» начнет матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

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