Дзагоев – о Набабкине: «Немного недалекий, но очень преданный друг»

А Дзагоев ну такой ДАЛЕКИЙ! В команде Алан только потому, что брат Леша сжалился и дал ему еще годик денег подзаработать.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сравнил себя и Кирилла Набабкина с героями детективных рассказов Артура Конана Дойла «Приключения Шерлока Холмса».
– Если ты у нас Холмс, мыслитель от футбола, кто в таком случае сам Наба?
– Ну, мы всегда ходим вместе, так что он доктор Ватсон и есть. Немного недалекий, но очень преданный друг (смеется). Но еще в Набе есть что-то от Мориарти – эдакий злодей, пакостник. Точно, пусть будет Мориарти. А что, очень колоритный персонаж.
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