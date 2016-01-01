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Ваноли – после игры с «Нижним Новгородом»: «На судей не жалуюсь, я не такой»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли сказал несколько слов по судейству после матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Москвичи получили право на пенальти во втором тайме, но не реализовали его.

«По судьям. Я ни в коем случае не жалуюсь, я не такой. Но давайте не забывать, что футбол состоит из эпизодов. Я просто констатирую факты.

Ответственность за результаты лежит, в частности, на мне», – сказал Ваноли.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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