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  • Ваноли – после игры с «Нижним Новгородом»: «На судей не жалуюсь, я не такой»

Ваноли – после игры с «Нижним Новгородом»: «На судей не жалуюсь, я не такой»

20 марта 2022, 00:47
12

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли сказал несколько слов по судейству после матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Москвичи получили право на пенальти во втором тайме, но не реализовали его.

«По судьям. Я ни в коем случае не жалуюсь, я не такой. Но давайте не забывать, что футбол состоит из эпизодов. Я просто констатирую факты.

Ответственность за результаты лежит, в частности, на мне», – сказал Ваноли.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Нижний Новгород Ваноли Паоло
Комментарии (12)
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Fancyfall
1647738544
время, в абсолютном значении, конечно, покажет, кто есть кто, но сейчас как-то не убедительно.
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portero
1647756431
Удачи Ваня!!! Своё надо забивать, надо ломать что-то в команде и обретать солидность, а то уверенности и стабильности нет.
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JTherry
1647763821
"...футбол состоит из эпизодов. Я просто констатирую факты..." ...в пяти матчах РПЛ одержана лишь одна победа, мистер Ваноли... я тоже "просто констатирую факты"... когда начнете играть и побеждать, а не уверять болельщиков, что "игроки в первом тайме чего-то там боялись" против НН, команды, недавно игравшей в ФНЛ...) за косяки в защите, кто отвечать будет, наконец..?
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paracetamol
1647764283
Ты с Промесом разберись. Чего это он пенальти стал пробивать двумя ногами сразу!?
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NewLife
1647764827
Твоему игроку голеностоп порвали, а тебе пох?
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Каратель помойников
1647767115
а что на них лгбтшных обижаться ? их куярить за ошибки надо,по другому они не понимают
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моэм
1647768328
Ваноли , хоть и не очень как тренер , но и не так глуп , чтобы искать потери очков в кивании на судей ... думаю он понимает что главное тут в повышении процента реализации огромного количества СОЗДАННЫХ голевых моментов ...решение этого вопроса сразу прекратит песни о судьях.
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Bozigit
1647771920
Молодец. Профессионал
Ответить
Hektor 84
1647786432
Мужик
Ответить
maygli
1647964171
Много работы впереди, команда сырая досталась Ваноли. А Вано точно не грузин.
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