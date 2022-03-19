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  • Игрок «Торпедо» Самсонов: «Перед нами стоит задача. Будем убиваться ради нашей цели»

Игрок «Торпедо» Самсонов: «Перед нами стоит задача. Будем убиваться ради нашей цели»

19 марта 2022, 22:18

Футболист «Торпедо» Артем Самсонов дал комментарий после матча 28-го тура ФНЛ против «Факела» (1:0). Москвичи единственный мяч забили с пенальти.

– Не сложилось впечатления, что воронежцы вышли играть на ничью?

– Честно говоря, «Факел» мы знаем с другой стороны. В этот раз они ничем не удивили. Я ожидал от них другой игры. Возможно, сказалось, что воронежцы играли с прямым конкурентом, может, просели психологически. Они могут играть лучше. Мы превзошли «Факел», проведя хороший матч и в плане борьбы, и в плане взаимодействий. Соперников дважды спас вратарь, еще была перекладина. Мы хорошо поработали на сборах, так что сейчас не должны ударить в грязь лицом. Тем более у нас стоит задача.

– То, что «Факел» не выигрывает у «Торпедо» 37 лет (теперь 21 матч), придавало вам психологической уверенности?

– Если честно, я об этом узнал только перед матчем. В команде, мне кажется, этому никто не придавал значения. Мы готовы биться до конца. «Факел», «Оренбург», «Барселона», «Реал» – мы против любого будем убиваться на поле ради нашей целей.

  • «Торпедо» на очко отстает от лидирующей двойки ФНЛ.
  • Москвичей не было в РПЛ с сезона-2014/15.
  • «Торпедо» 3 раза выигрывал чемпионат страны (последний – в 1976 году).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Торпедо Самсонов Артем
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