Саншеш – главная летняя цель «Милана»

«Милан» нацелился на полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Это приоритет для итальянцев на ближайшее окно.

В ближайшие дни ожидается встреча руководства «Милана» и агента португальца Жорже Мендеша. Ее цель – обсудить зарплату Саншеша и, возможно, уже согласовать трансфер.

Нынешнее соглашение Саншеша и «Лилля» истекает летом 2023 года.

«Милан» видит в Саншеше замену Франку Кессье.

Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.

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