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Мостовой: «У «Спартака» в обороне полное безобразие. Смешно это все»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

«Конечно, «Спартак» упустил победу в этом матче. В обороне полное безобразие. Как получается так, что человек с ростом 1.60 забивает вам мяч головой? Не очень понятно. Смешно это все.

Судейство в этом матче? Не могу понять, почему не посмотрели VAR в моменте с Айртоном. Все-таки желтую стоило дать, по движению было видно, что это нарушение. Против «Спартака» почему-то всегда смотрят повторы и находят. В общем, матч «Спартак» отдали сами. «Нижний» действительно бились, но сейчас это будут делать все. Сейчас неизвестно, как все сложится дальше», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7650

    piligrim1986 45 минут назад

    да уж, а что будет, когда Жиго уедет? страшно подумать))) а тут еще и Антоха повеселил)

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