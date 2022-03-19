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  • Мостовой: «У «Спартака» в обороне полное безобразие. Смешно это все»

Мостовой: «У «Спартака» в обороне полное безобразие. Смешно это все»

19 марта 2022, 20:09
15

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

«Конечно, «Спартак» упустил победу в этом матче. В обороне полное безобразие. Как получается так, что человек с ростом 1.60 забивает вам мяч головой? Не очень понятно. Смешно это все.

Судейство в этом матче? Не могу понять, почему не посмотрели VAR в моменте с Айртоном. Все-таки желтую стоило дать, по движению было видно, что это нарушение. Против «Спартака» почему-то всегда смотрят повторы и находят. В общем, матч «Спартак» отдали сами. «Нижний» действительно бились, но сейчас это будут делать все. Сейчас неизвестно, как все сложится дальше», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (15)
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piligrim1986
1647710653
да уж, а что будет, когда Жиго уедет? страшно подумать))) а тут еще и Антоха повеселил)
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swot1205
1647713751
смешно,это алкаш Мостовой с мешками под глазами!
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JTherry
1647713803
Умяров и Хлусевич "прощелкали", что у них за спиной Юлдошев находился, согласен с Мостовым... да и с пеналем Промес начудил себе во вред...((
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NewLife
1647715886
Как говорил профессор Преображенский: "Разруха не в клозетах, а в головах" тренерской команды(
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eryabov1965
1647716141
Согласен полностью.На лицо не желание большинства игроков, играть в полную силу и от начала и до конца матча.В штрафной площадке полная неразбериха при навесах и "пожарят" все, от вратаря до игроков сборной.А пенальти-это не собранность и полная расхлябанность игрока основы,который играет по настроению.
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Plyash
1647724044
Спасибо,что мяч Селихову в грудь попал,когда Джи позицию в очередной раз просрал.
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crf575757
1647746511
Люди! А кто такой этот МОСТОВОЙ!?? Почему он на всех грязь льёт!? От него самого уже давно воняет!
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Vitaga
1647766922
разруха на самом верху. раз уж Зарема называет Соболева своим любимым игроком. этого тупого деревянного артиста... в Спартаке надо менять сверху всё. найти нормального тренера со своей командой спецов и не лезть в спортивную кухню
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Hektor 84
1647785278
В абзаце про судейство согласен. Против Спартака все рассматривают под микроскопом.
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