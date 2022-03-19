Червиченко: «В «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.
– Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.
– На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.
– Даже так?
– Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
- «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»