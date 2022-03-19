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  • Червиченко: «В «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами»

Червиченко: «В «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами»

19 марта 2022, 19:13
10

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

– Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

– На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

– Даже так?

– Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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piligrim1986
1647710603
это желания червяка, а не объективная оценка событий
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Беспонтий
1647710990
и гложет червь и изнутри и видно что уже снаружи
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Чоткар Патыр
1647712140
Да кого вообще волнует недовольство Бакаева и Соболева. Пусть сначала играть нормально научатся. Бакаев играет плохо вот и заменили. А Соболев вообще никакущий. Поэтому и скамейку полирует. А мнение Червиченко вообще не интересно. Вечно какую-то х...ню несет. Поэтому он и бывший владелец.
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JTherry
1647713318
Червяченко постоянно вставляет свои "5 копеек" с мнением о Спартаке, хотя все болельщики его "мнением" подтерлись бы, если бы оно было на туалетной бумаге... тем более, в вопросе отношений между игроками в команде...
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Persona_non_Grata
1647717860
Соболева с Николсоном даже сравнивать не буду, так что первому место на лавке справедливо !
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Cist
1647756178
Чоткар Патыр, кого волнует твоё тупое мнение? Оно не волнует даже твою жену, а тем более болельщиков Спартака!
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Hektor 84
1647784691
Соболев не выходит в старте потому что снизил к себе требования, тоже касается Зобнина. Лавочники типа Кутепова и косячника Коли, который не предатель и ни кого не убил я вообще не понимаю почему ещё не в фнл. Бакеев хорош но его на всю игру не хватает. В чем конфликт?
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