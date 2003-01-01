Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Червиченко: «В «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

– Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

– На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

– Даже так?

– Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).
  • «Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Баженов: «Пусть судьи бегают с рациями, как в американском футболе, и объясняют людям решения»
Примера. «Валенсия» победила «Эльче». Черышев сыграл впервые с 8 января, Понсе провел 58 минут
Мостовой: «У «Спартака» в обороне полное безобразие. Смешно это все» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:13
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +21790

    JTherry 1 минуту назад

    Червяченко постоянно вставляет свои "5 копеек" с мнением о Спартаке, хотя все болельщики его "мнением" подтерлись бы, если бы оно было на туалетной бумаге... тем более, в вопросе отношений между игроками в команде...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +105

    Чоткар Патыр 20 минут назад

    Да кого вообще волнует недовольство Бакаева и Соболева. Пусть сначала играть нормально научатся. Бакаев играет плохо вот и заменили. А Соболев вообще никакущий. Поэтому и скамейку полирует. А мнение Червиченко вообще не интересно. Вечно какую-то х...ню несет. Поэтому он и бывший владелец.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +825

    Узб@гоеный 28 минут назад

    Слишком много беконов обгорелых.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +631

    Беспонтий 40 минут назад

    и гложет червь
    и изнутри
    и видно что уже снаружи

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7650

    piligrim1986 46 минут назад

    это желания червяка, а не объективная оценка событий

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13988

    ilichkadr > piligrim1986 42 минуты назад

    Ну, не скажи........объективная оценка событий у всех разная, а на кону реальное бабло.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7650

    piligrim1986 > ilichkadr 10 минут назад

    ну так-то да, но разве у червяка когда-то было объективно? всегда надумано и предвзято

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11