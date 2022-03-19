Червиченко: «В «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 22-го тура РПЛ между москвичами и «Нижним Новгородом» (1:1). Спартаковцы вели в счете по ходу встречи.

– Не рано ли Ваноли заменил Бакаева? Показалось, что Зелимхан был явно не в восторге от решения главного тренера.

– На мой взгляд, в «Спартаке» может возникнуть конфликт между россиянами и легионерами.

– Даже так?

– Многие российские футболисты теряют место в составе. Ведь игроки в силу своих эмоций нередко не могут объективно оценить ситуацию. Каждый видит какую-то предвзятость по отношению к себе. Соболев не выходит в старте, Бакаева меняют... Все это может взорваться.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (2 апреля).

«Спартак» продолжает претендовать на Кубок России.

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