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РПЛ. Гол Кухты принес «Локомотиву» волевую победу над «Ахматом»

«Локомотив» в 22-м туре чемпионата России переиграл в Грозном «Ахмат». Решающий гол у зимнего новичка Яна Кухты.

Другой новичок «Локомотива» Вильсон Изидор провел в РПЛ три встречи и во всех забил.

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ. Также у него ассист.

«Локомотив» опередил «Ахмат» в таблице и поднялся на шестое место.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 10; 1:1 – Трошечкин, 20; 2:1 – Уткин, 45+4; 2:2 – Изидор, 54; 2:3 – Кухта, 63.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Архипов, 67), Трошечкин, Уткин (Конате, 84), Бериша (Умаев, 84), Швец (Коновалов, 46), Харин (Карапузов, 68).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус (Тикнизян, 46), Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк (Рыбчинский, 90+4), Кухта (Марадишвили, 90), Изидор.

Предупреждения: Швец, 2; Тимофеев, 39; Коновалов, 57 – Кухта, 13; Керк, 27; Жемалетдинов, 37; Мампасси, 45+3; Худяков, 47.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:27
Комментарии16
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    Рейтинг: +333

    vavilon69 40 минут назад

    Игра хорошая. Обе команды молодцы. ЛОКО чуть- чуть лучше !

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    Рейтинг: +50

    Теркчанин 1 час назад

    Ахмат как минимум не заслуживал поражения,но счет на табло,надо реализовывать свои моменты,хотя бы 1 из 3,и не ошибаться так глупо в защите.

    0
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    Рейтинг: +631

    Беспонтий 1 час назад

    отрыв основного состава на ведущем перегоне не был замечен
    локомотивом
    стучат колёса
    молодцы

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    Рейтинг: +14814

    житель СПб 2 часа назад

    Локо с победой! Ахмату - надо быть более сконцентрированными.

    0
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    Рейтинг: +3956

    PAREVG. 2 часа назад


    С победой, Красно-Зеленые!!!
    Удивлен, и сильно.

    4
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    Рейтинг: +4099

    Красногорск_Фан > PAREVG. 2 часа назад

    Завтра еду в Казань , потом в Нижнекамск по работе. Так что неделю болеем за Рубин

    0
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    Рейтинг: +3956

    PAREVG. > Красногорск_Фан 2 часа назад

    Могли бы пересечься в Казани, но до 1 числа я в Новом Афоне..
    Может быть, в другой раз, заедете ко мне, старику, с меня баня, самогон и гостевой домик.

    1
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    Рейтинг: +2666

    СуперПАВ9 > PAREVG. 1 час назад

    Тебя надо в дом престорелых старый нацик

    0
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    Рейтинг: +2301

    фанат джигурды > СуперПАВ9 49 минут назад

    А тебя в наркологию.

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    Рейтинг: +32415

    zra78 > PAREVG. 38 минут назад

    Я тоже хочу)))

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    Рейтинг: +4099

    Красногорск_Фан 2 часа назад

    Присоединяюсь. Результат удивительно хорош для Локомотива на фоне так себе игры. Скорости в матче после недавних матчей ЛЧ вызывают грусть как у Пушкина в Болдинскую осень.

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    Рейтинг: +2666

    СуперПАВ9 2 часа назад

    Всех поровозов с победой

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    Рейтинг: +263

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Огненный матч!!Но с такой игрой Локо далеко не поедет обороны нет просто, индивидуалка Кухты и Изидора затащила

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    Рейтинг: +865

    xkixerx 2 часа назад

    Кое как.... Ахмат конечно много не реализовал.... Судья тоже почудил. С Победой Красно-Зеленые!

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    Рейтинг: +360

    sergan113 2 часа назад

    Игра в обороне, ДНО!

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