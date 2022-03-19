Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Гол Кухты принес «Локомотиву» волевую победу над «Ахматом»

РПЛ. Гол Кухты принес «Локомотиву» волевую победу над «Ахматом»

19 марта 2022, 18:27
26

«Локомотив» в 22-м туре чемпионата России переиграл в Грозном «Ахмат». Решающий гол у зимнего новичка Яна Кухты.

Другой новичок «Локомотива» Вильсон Изидор провел в РПЛ три встречи и во всех забил.

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ. Также у него ассист.

«Локомотив» опередил «Ахмат» в таблице и поднялся на шестое место.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 10; 1:1 – Трошечкин, 20; 2:1 – Уткин, 45+4; 2:2 – Изидор, 54; 2:3 – Кухта, 63.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Архипов, 67), Трошечкин, Уткин (Конате, 84), Бериша (Умаев, 84), Швец (Коновалов, 46), Харин (Карапузов, 68).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус (Тикнизян, 46), Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк (Рыбчинский, 90+4), Кухта (Марадишвили, 90), Изидор.

Предупреждения: Швец, 2; Тимофеев, 39; Коновалов, 57 – Кухта, 13; Керк, 27; Жемалетдинов, 37; Мампасси, 45+3; Худяков, 47.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
Тюкавин пропустит московское дерби 2
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Изидор Вильсон
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1647703696
Удивительно...
Ответить
sergan113
1647703810
Игра в обороне, ДНО!
Ответить
xkixerx
1647703834
Кое как.... Ахмат конечно много не реализовал.... Судья тоже почудил. С Победой Красно-Зеленые!
Ответить
Красногорск_Фан
1647704157
Присоединяюсь. Результат удивительно хорош для Локомотива на фоне так себе игры. Скорости в матче после недавних матчей ЛЧ вызывают грусть как у Пушкина в Болдинскую осень.
Ответить
PAREVG.
1647704262
С победой, Красно-Зеленые!!! Удивлен, и сильно.
Ответить
житель СПб
1647705492
Локо с победой! Ахмату - надо быть более сконцентрированными.
Ответить
Беспонтий
1647706836
отрыв основного состава на ведущем перегоне не был замечен локомотивом стучат колёса молодцы
Ответить
deinego77@yandex.ru
1647720160
Рад за ЛОКО! Талалаев немного прям окреп
Ответить
zigbert
1647773318
Локомотив с победой! Хорошую игру показали железнодорожники. Особенно выделялись Изидор и Кухта.
Ответить
фанат джигурды
1647800740
Эй, администрация? С каких это пор станция метро ******** слобода в Казани стала матерным словом???
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
2
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
3
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
10
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+