РПЛ. Гол Кухты принес «Локомотиву» волевую победу над «Ахматом»

«Локомотив» в 22-м туре чемпионата России переиграл в Грозном «Ахмат». Решающий гол у зимнего новичка Яна Кухты.

Другой новичок «Локомотива» Вильсон Изидор провел в РПЛ три встречи и во всех забил.

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин забил пятый гол со штрафного в сезоне РПЛ. Также у него ассист.

«Локомотив» опередил «Ахмат» в таблице и поднялся на шестое место.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 10; 1:1 – Трошечкин, 20; 2:1 – Уткин, 45+4; 2:2 – Изидор, 54; 2:3 – Кухта, 63.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Архипов, 67), Трошечкин, Уткин (Конате, 84), Бериша (Умаев, 84), Швец (Коновалов, 46), Харин (Карапузов, 68).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус (Тикнизян, 46), Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк (Рыбчинский, 90+4), Кухта (Марадишвили, 90), Изидор.

Предупреждения: Швец, 2; Тимофеев, 39; Коновалов, 57 – Кухта, 13; Керк, 27; Жемалетдинов, 37; Мампасси, 45+3; Худяков, 47.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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