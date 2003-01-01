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Семенов, Уткин и Швец – в основе «Ахмата»; у «Локо» сыграют Мампасси, Кухта и Изидор

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 22-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк, Кухта, Изидор.

  • Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ, «Локо» – на 7-м.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14804

    житель СПб 1 час назад

    Только что показали за подкат ахматовцу ЖК - а на просмотре видно, что он Исидора не задел, и тот - изображал!

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    Рейтинг: +793

    Князев 1 час назад

    Если вы думаете, что за просмотр такого дерьма мы будем вам платить деньги, то вы ничего не понимаете в футболе!!!

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    Рейтинг: +3951

    PAREVG. 1 час назад

    Ну все, все болельщики Терека радуются. Мампаси в основе, значит в обороне Локомотива проходной двор.

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