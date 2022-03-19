Семенов, Уткин и Швец – в основе «Ахмата»; у «Локо» сыграют Мампасси, Кухта и Изидор

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 22-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк, Кухта, Изидор.
- Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ, «Локо» – на 7-м.
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Источник: сайт РПЛ