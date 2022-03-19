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  • Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» не сможет доиграть сезон. Галицкий не бросит свое детище»

Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» не сможет доиграть сезон. Галицкий не бросит свое детище»

19 марта 2022, 11:57
2

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о проблемах «Краснодара».

– Мы до конца не знаем в каком финансовом положении «Краснодар», и как дальше будет развиваться ситуация. Знаю то, что футболисты могут пару месяцев потерпеть, потому что зарплаты у всех хорошие.

Я думаю, накопления есть, и все ребята хотят играть в футбол. Если эта ситуация затянется, тогда будет проблема, а пока что главная проблема – это легионеры, покинувшие клуб.

Сейчас надо снова настраивать игровые связи, но как показал последний матч со «Спартаком», это никак не мешает «Краснодару» хорошо выступать в чемпионате.

Я не вижу какой-то проблемы в том, что есть финансовые сложности.

– Говорят, если ситуация не улучшится, клуб может не доиграть сезон. Верите в это?

– Я в это не верю. Галицкий не бросит свое детище и обязательно что-то сделает. Он хороший бизнесмен и знает, как можно заработать денег.

Учитывая, что Галицкий вложил свою душу в «Краснодар», он просто так не бросит клуб.

  • Игрокам «Краснодара» на этой неделе сократили зарплату.
  • Команду покинули легионеры, включая иностранного главного тренера Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Булыкин Дмитрий
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1647688295
О чём , эта глупая голова говорит ?! Накопления ... Уверен , что половина клубов , может , в любой момент сняться и исчезнуть !
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Garrincha58
1647690063
зачем эту голову ещё и спрашивают его мнение десятое
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