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Булыкин: «Не верю, что «Краснодар» не сможет доиграть сезон. Галицкий не бросит свое детище»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о проблемах «Краснодара».

– Мы до конца не знаем в каком финансовом положении «Краснодар», и как дальше будет развиваться ситуация. Знаю то, что футболисты могут пару месяцев потерпеть, потому что зарплаты у всех хорошие.

Я думаю, накопления есть, и все ребята хотят играть в футбол. Если эта ситуация затянется, тогда будет проблема, а пока что главная проблема – это легионеры, покинувшие клуб.

Сейчас надо снова настраивать игровые связи, но как показал последний матч со «Спартаком», это никак не мешает «Краснодару» хорошо выступать в чемпионате.

Я не вижу какой-то проблемы в том, что есть финансовые сложности.

– Говорят, если ситуация не улучшится, клуб может не доиграть сезон. Верите в это?

– Я в это не верю. Галицкий не бросит свое детище и обязательно что-то сделает. Он хороший бизнесмен и знает, как можно заработать денег.

Учитывая, что Галицкий вложил свою душу в «Краснодар», он просто так не бросит клуб.

  • Игрокам «Краснодара» на этой неделе сократили зарплату.
  • Команду покинули легионеры, включая иностранного главного тренера Дани Фарке.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16292

    Garrincha58 26 минут назад

    зачем эту голову ещё и спрашивают его мнение десятое

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    Рейтинг: +4598

    neim 50 минут назад

    Что значит не бросит ? Если деньги закончатся, то и бросит. Не на панель же он пойдет ради Краснодара ?

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    Рейтинг: +8951

    САДЫЧОК 56 минут назад

    О чём , эта глупая голова говорит ?! Накопления ... Уверен , что половина клубов , может , в любой момент сняться и исчезнуть !

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