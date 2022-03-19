Матч «Бохум» – «Боруссия» М остановили из-за брошенного в судью стакана с водой. Он попал в голову

В эти минуты проходит матч 27-го тура Бундеслиги между «Бохумом» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встречу пришлось прервать на 71-й минуте.
Причиной стал стакан с водой, брошенный с трибуны в линейного арбитра. Посторонний предмет попал судье в голову.
- Главный судья – Беньямин Кортус.
- Встречу прервали при счете 2:0 в пользу «Боруссии».
- «Бохум» – выходец из 2-й Бундеслиги.
UPD. Матч доигрывать не стали. Судьба встречи будет решаться дисциплинарным органом Бундеслиги.
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Источник: твиттер «Боруссии» М