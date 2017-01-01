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Матч «Бохум» – «Боруссия» М остановили из-за брошенного в судью стакана с водой. Он попал в голову

В эти минуты проходит матч 27-го тура Бундеслиги между «Бохумом» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Встречу пришлось прервать на 71-й минуте.

Причиной стал стакан с водой, брошенный с трибуны в линейного арбитра. Посторонний предмет попал судье в голову.

  • Главный судья – Беньямин Кортус.
  • Встречу прервали при счете 2:0 в пользу «Боруссии».
  • «Бохум» – выходец из 2-й Бундеслиги.

UPD. Матч доигрывать не стали. Судьба встречи будет решаться дисциплинарным органом Бундеслиги.

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Источник: твиттер «Боруссии» М

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Комментарии1
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    Рейтинг: +578

    Armani nn 53 минуты назад

    Вот ублюдки,такую ставку запороли

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