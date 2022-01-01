В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

Думаю теперь не осталось иллюзий, что истинные фашисты, даже спорт превратили в политику. России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию на всех уровнях, как футбол, так и олимпийские и параолимпийские виды спорта. Пока есть Китай, никто и тявкнуть не посмеет, в сторону России. Не согласен с тем, что уровень футбольных сборных и клубных команд России, на голову выше Азиатских. Кто прям сейчас готов поставить все свои деньги на то, что Россия займёт первое место в группе с Японией, Кореей и Австралией? В Европе Россия всегда претендент на выход из группы как сборная и как клубы, а в Азии, сборная будет претендентом на победу в Кубке Азии, а клубы претендентами на победы в клубных турнирах АФК.
Что лучше: быть вечными претендентами на выход и
Служба коммуникаций Российского футбольного союза опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.
«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.
В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.
Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в комментарии.
- Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.
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