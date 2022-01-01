Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

Служба коммуникаций Российского футбольного союза опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.

«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в комментарии.

  • Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
В сборной России рассматривали кандидатуры Помазуна и Нигматуллина для участия в мартовском сборе («РБ Спорт»)
CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА 9
Дюрица: «Они говорят, что в футболе не должно быть расизма, а потом просто убирают Россию. Неадекватные люди» 56
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:30
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2154

    Аристократ Олжик 12 минут назад

    Думаю теперь не осталось иллюзий, что истинные фашисты, даже спорт превратили в политику. России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию на всех уровнях, как футбол, так и олимпийские и параолимпийские виды спорта. Пока есть Китай, никто и тявкнуть не посмеет, в сторону России. Не согласен с тем, что уровень футбольных сборных и клубных команд России, на голову выше Азиатских. Кто прям сейчас готов поставить все свои деньги на то, что Россия займёт первое место в группе с Японией, Кореей и Австралией? В Европе Россия всегда претендент на выход из группы как сборная и как клубы, а в Азии, сборная будет претендентом на победу в Кубке Азии, а клубы претендентами на победы в клубных турнирах АФК.
    Что лучше: быть вечными претендентами на выход и

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18918

    derrik2000 1 час назад

    "опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС."

    И что такого нового в этом заявлении?
    Краткий пересказ резолютивной части решения?
    Да уж...
    Не зря, ОХ, не зря полировщики своими *опами стульев хлебушек едят...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11