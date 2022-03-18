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  • В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

18 марта 2022, 14:30
4

Служба коммуникаций Российского футбольного союза опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.

«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в комментарии.

  • Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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derrik2000
1647603597
"опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС." И что такого нового в этом заявлении? Краткий пересказ резолютивной части решения? Да уж... Не зря, ОХ, не зря полировщики своими *опами стульев хлебушек едят...
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Аристократ Олжик
1647606902
Думаю теперь не осталось иллюзий, что истинные фашисты, даже спорт превратили в политику. России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию на всех уровнях, как футбол, так и олимпийские и параолимпийские виды спорта. Пока есть Китай, никто и тявкнуть не посмеет, в сторону России. Не согласен с тем, что уровень футбольных сборных и клубных команд России, на голову выше Азиатских. Кто прям сейчас готов поставить все свои деньги на то, что Россия займёт первое место в группе с Японией, Кореей и Австралией? В Европе Россия всегда претендент на выход из группы как сборная и как клубы, а в Азии, сборная будет претендентом на победу в Кубке Азии, а клубы претендентами на победы в клубных турнирах АФК. Что лучше: быть вечными претендентами на выход и
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nemolod
1647609252
Просто честно сказали бы,что их далеко послали!
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Stavr007
1647629488
да все, можно катать товарняки с сирией и этого хватит
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