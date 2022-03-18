В РФС прокомментировали решение CAS оставить в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

Служба коммуникаций Российского футбольного союза опубликовала заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС.

«18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в комментарии.

Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.

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