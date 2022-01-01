CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

Думаю теперь не осталось иллюзий, что истинные фашисты, даже спорт превратили в политику. России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию на всех уровнях, как футбол, так и олимпийские и параолимпийские виды спорта. Пока есть Китай, никто и тявкнуть не посмеет, в сторону России. Не согласен с тем, что уровень футбольных сборных и клубных команд России, на голову выше Азиатских. Кто прям сейчас готов поставить все свои деньги на то, что Россия займёт первое место в группе с Японией, Кореей и Австралией? В Европе Россия всегда претендент на выход из группы как сборная и как клубы, а в Азии, сборная будет претендентом на победу в Кубке Азии, а клубы претендентами на победы в клубных турнирах АФК.
Сборная России не сыграет в стыках отборочного турнира ЧМ-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС, который добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела.
Ранее суд вынес аналогичное решение по поводу санкций УЕФА против российских клубов.
- Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.
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