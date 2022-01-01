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CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах ФИФА

Сборная России не сыграет в стыках отборочного турнира ЧМ-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС, который добивался ускоренной процедуры рассмотрения дела.

Ранее суд вынес аналогичное решение по поводу санкций УЕФА против российских клубов.

  • Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные 28 февраля.

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Источник: Associated Press

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Комментарии10
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    Рейтинг: +2154

    Аристократ Олжик 10 минут назад

    Думаю теперь не осталось иллюзий, что истинные фашисты, даже спорт превратили в политику. России стоит перейти в Азиатскую конфедерацию на всех уровнях, как футбол, так и олимпийские и параолимпийские виды спорта. Пока есть Китай, никто и тявкнуть не посмеет, в сторону России. Не согласен с тем, что уровень футбольных сборных и клубных команд России, на голову выше Азиатских. Кто прям сейчас готов поставить все свои деньги на то, что Россия займёт первое место в группе с Японией, Кореей и Австралией? В Европе Россия всегда претендент на выход из группы как сборная и как клубы, а в Азии, сборная будет претендентом на победу в Кубке Азии, а клубы претендентами на победы в клубных турнирах АФК.

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    Рейтинг: +2154

    Аристократ Олжик > Аристократ Олжик 7 минут назад

    Что лучше: вечно быть претендентами на выход из группы в Европе, или быть претендентами на победу, во всех турнирах, в Азии?
    Несмотря на то, что в Азии тоже есть политические проститутки США - Австралия, Япония, Пакистан и Южная Корея, Китай срать на них хотел и не позволить никакой Азиатской стране, накладывать на Россию, спортивные санкции.
    Так что есть над чем задуматься . . .

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    Рейтинг: +781

    alefreddy 19 минут назад

    другого и не могло быть-это политика.Вот если вентиль газа и нефти перекроют тогда все встанет на свои места

    1
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    Рейтинг: +9556

    "supermax" 37 минут назад

    Вот эт да.. Вот эт новости

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    Рейтинг: +207

    (Меня за банили) 55 минут назад

    Другого никто не ожидал.

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    Рейтинг: +611

    Беспонтий 1 час назад

    не время разбрасывать камни летящие в нас
    время их собирать
    и думать
    думать и собирать
    а собравши
    либо каяться
    либо смеяться

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +28

    WETERAN 1 час назад

    Ну всё, остался последний шанс - переход в Азию. Если нас там конечно примут.

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    Рейтинг: +23870

    bset > WETERAN 1 час назад

    Вот таких людей, кто не отличает УЕФА от ФИФА, и приходят мысли об Азии, о Китае и так далее.

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    Рейтинг: +309

    Спартач80 > bset 1 час назад

    Ну я знаю разницу.Расскажи мне,что он не правильно написал,или у нас УЕФА уже в Азии рулит?...

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    Рейтинг: +13488

    Skull_Boy 1 час назад

    Ххахахаахахахахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааа

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