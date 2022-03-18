Хави: «Не думаю, что «Барса» фаворит Лиги Европы. У нас нет опыта игры в турнире»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах клуба на победу в Лиге Европы.

«Не думаю, что мы фавориты. Мы не знаем, какой соперник нам достанется. У нас нет опыта игры в Лиге Европы, но мы воодушевлены.

Люди считают Лигу Европы вторым дивизионом, но это не так. Здесь играют отличные команды. Это поворотный момент для нашего проекта», – сказал Хави.

Каталонцы прошли «Галатасарай» по сумме двух матчей.

«Барса» не проигрывает 11 матчей подряд во всех турнирах – восемь побед и три ничьи.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ состоится сегодня.

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