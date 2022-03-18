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  • Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Все, кто уходят из «Барсы», потом жалеют»

Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Все, кто уходят из «Барсы», потом жалеют»

18 марта 2022, 10:37
4

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Нравится ли Месси в Париже? Я считаю, что он не получает удовольствия в «ПСЖ». Лео показывает особенно выдающуюся игру, когда сам получает удовольствие. Когда он счастлив – людей завораживает его игра.

Для меня нахождение Месси в «ПСЖ» неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Он всегда спрашивал у меня: где ты найдeшь место лучше, чем в «Барселоне»? И я убедился: лучшего места, чем «Барса», нет.

Когда выяснилось, что Лео уходит, я отправил ему такое же сообщение, как и он тогда мне.

По какой-то причине Месси был вынужден уйти, но я надеюсь, что он вернeтся. Я не уверен, что это возможно. Но если он вернeтся, то я хочу тоже быть здесь, чтобы ещe хоть немножко насладиться совместной игрой.

Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе», – цитирует Алвеса ESPN Deportes.

  • Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
  • До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Месси Лионель Алвес Дани
Комментарии (4)
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Demgel
1647590207
Фабрегас не пожалел.Два чемпионства в Англии как минимум.
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pele1981
1647594224
Пусть о деньгах меньше думает, а больше об игре, тогда счастлив и будет)))
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jek718875
1647597607
Не так давно писали, что Месси счастлив в ПСЖ
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Пикап96
1647629581
Да, он не счастлив, потому что сейчас он нулевой, каким и был в барсе последние годы. Игрок одного клуба, который так и не смог раскрыться ни во втором, ни в сборной.
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