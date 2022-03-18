Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Все, кто уходят из «Барсы», потом жалеют»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Нравится ли Месси в Париже? Я считаю, что он не получает удовольствия в «ПСЖ». Лео показывает особенно выдающуюся игру, когда сам получает удовольствие. Когда он счастлив – людей завораживает его игра.

Для меня нахождение Месси в «ПСЖ» неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Он всегда спрашивал у меня: где ты найдeшь место лучше, чем в «Барселоне»? И я убедился: лучшего места, чем «Барса», нет.

Когда выяснилось, что Лео уходит, я отправил ему такое же сообщение, как и он тогда мне.

По какой-то причине Месси был вынужден уйти, но я надеюсь, что он вернeтся. Я не уверен, что это возможно. Но если он вернeтся, то я хочу тоже быть здесь, чтобы ещe хоть немножко насладиться совместной игрой.

Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе», – цитирует Алвеса ESPN Deportes.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.

Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.

До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку