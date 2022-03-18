Терюшков: «Зе не хотел уходить из «Химок», но его агенты решили на этом заработать»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход их клуба нападающего Дидье Ламкеля Зе.

«Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, как видите, подсунула такой привет. Конечно, мы рассчитывали на игрока, это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного.

Сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА. Вы знаете, ничего страшного нет, конечно, будем дальше играть и продолжать борьбу.

Конечно, и на Дагерстола, и на Зе рассчитывали, но нет ничего страшного, с Сергеем Николаевичем [Юраном] тоже разговаривали, будем выходить из ситуации, будем биться в любом случае. Может быть, кого-то из наших молодых игроков откроем с новой стороны.

Больше нет иностранных игроков, которые изъявили желание покинуть команды, все они давно с нами. И Зе тоже не особо сильно хотел уезжать, я так понимаю, что его кто-то сбил с правильного настроя, потому с ним и Сергей Николаевич разговаривал, но он поменялся в течение одного дня», – сказал Терюшков

«Химки» арендовали Зе 7 февраля этого года. Он провел в клубе пять недель.

Нападающий забил 2 гола в 3 матчах РПЛ.

Сообщалось, что камерунец решил вернуться в «Антверпен».

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