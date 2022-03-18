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  • Вилков: «У «Рубина» нет результата, поэтому Слуцкий прикрывает свою задницу криком на судей»

Вилков: «У «Рубина» нет результата, поэтому Слуцкий прикрывает свою задницу криком на судей»

18 марта 2022, 08:59
8

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о критике судей со стороны тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

  • Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
  • РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.
  • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.

– Что оставалось Слуцкому в этой ситуации?

– Посмотреть, как играет его команда. Но вести себя так нельзя. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей.

Кляуза на моменты с угловыми и ударами от ворот – это бред сивой кобылы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1647583321
Кстати да и уже не в первый раз он ноет
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derrik2000
1647584750
Чья бы корова мычала, так это корова под названием "Вилков". Из всей этой новости мне согрел душу вот этот отрывок: "БЫВШИЙ футбольный арбитр Михаил Вилков...". Всё остальное вторично.
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Plyash
1647591159
Как бы отвратительно не отсудил арбитр,интервью такое давать может только полный идиот.Я смотрел передачу вместе с 9-летней внучкой,и она прекрасно знает значение этих "писчалок".Потом удивляемся,почему у нас такая молодёжь на стадионах.Это со Слуцем происходит далеко не в первый раз,и кроме,как моральный урод,я этого борова назвать не могу.
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NewLife
1647592138
Вилков занял позицию морального авторитета в желтых медиа. Я не люблю Слуцкера, сччитая его слабым тренером, но Вилков это просто кусок говна.
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piligrim1986
1647594379
зато судьи у нас ну прям образец и поведения и качества. не было бы ваших косяков, не было бы и разговоров. все куплены и проданы. молчали бы
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paracetamol
1647594503
Справедливое замечание, хотя вполне очевидное!
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Hektor 84
1647636845
И тут решил вякнуть не когда карманный судейка зенита
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