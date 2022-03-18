Вилков: «У «Рубина» нет результата, поэтому Слуцкий прикрывает свою задницу криком на судей»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о критике судей со стороны тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
- Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
- РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.
- «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
– Что оставалось Слуцкому в этой ситуации?
– Посмотреть, как играет его команда. Но вести себя так нельзя. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей.
Кляуза на моменты с угловыми и ударами от ворот – это бред сивой кобылы.
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Источник: «РБ Спорт»