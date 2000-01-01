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Вилков: «У «Рубина» нет результата, поэтому Слуцкий прикрывает свою задницу криком на судей»

Бывший футбольный арбитр Михаил Вилков высказался о критике судей со стороны тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

  • Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
  • РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.
  • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.

– Что оставалось Слуцкому в этой ситуации?

– Посмотреть, как играет его команда. Но вести себя так нельзя. Слуцкий всегда неравнодушен к судьям. Он привык занимать первые места, но сейчас результата нет, поэтому Леонид нервничает и прикрывает свою задницу криком на судей.

Кляуза на моменты с угловыми и ударами от ворот – это бред сивой кобылы.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +18916

    derrik2000 23 минуты назад

    Чья бы корова мычала, так это корова под названием "Вилков".
    Из всей этой новости мне согрел душу вот этот отрывок: "БЫВШИЙ футбольный арбитр Михаил Вилков...".
    Всё остальное вторично.

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    Рейтинг: +13485

    Skull_Boy 47 минут назад

    Кстати да и уже не в первый раз он ноет

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