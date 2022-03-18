Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кажется, я сломал руку во время празднования». Лэмпард – о голе «Эвертона» на 99-й минуте

«Кажется, я сломал руку во время празднования». Лэмпард – о голе «Эвертона» на 99-й минуте

18 марта 2022, 08:37

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура АПЛ.

Клуб из Ливерпуля забил победный мяч на 99-й минуте, играя в меньшинстве.

«Кажется, я сломал руку во время празднования гола. В тот момент я не понимал, что произошло, но потом стало немного больно. Все в порядке. Мне все равно», – сказал Лэмпард в интервью Amazon Prime.

  • «Эвертон» прервал серию из 4 поражений подряд в АПЛ.
  • Команда Лэмпарда идет на 17-м месте в чемпионате.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Еще по теме:
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты 1
Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов 3
Источник: «Матч ТВ»
Англия. Кубок лиги Эвертон Лэмпард Фрэнк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
9
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
20
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Все новости
Все новости
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
2
Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»
23 марта
Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
23 марта
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл в финале «Арсенал» и выиграл трофей
22 марта
9
Гвардиола назвал сильнейшую команду Европы прямо сейчас
5 февраля
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
5 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
4 февраля
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
В «Ливерпуле» прояснили сроки восстановления Трента
2025.03.14 18:06
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
2025.02.07 09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+