«Кажется, я сломал руку во время празднования». Лэмпард – о голе «Эвертона» на 99-й минуте

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в перенесенном матче 20-го тура АПЛ.
Клуб из Ливерпуля забил победный мяч на 99-й минуте, играя в меньшинстве.
«Кажется, я сломал руку во время празднования гола. В тот момент я не понимал, что произошло, но потом стало немного больно. Все в порядке. Мне все равно», – сказал Лэмпард в интервью Amazon Prime.
- «Эвертон» прервал серию из 4 поражений подряд в АПЛ.
- Команда Лэмпарда идет на 17-м месте в чемпионате.
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Источник: «Матч ТВ»