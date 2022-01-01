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Лига Европы. «Вест Хэм» выбил «Севилью», «Айнтрахт» прошел «Бетис»

Завершились еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы. В обоих случаях команды проводили дополнительные таймы.

«Вест Хэм» победил «Севилью» со счетом 2:0 и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд турнира.

«Бетис» вылетел от «Айнтрахта», пропустив решающий гол на 121-й минуте.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Вест Хэм (Англия) – Севилья (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Соучек, 39; 2:0 – Ярмоленко, 112.

Первый матч – 0:1.

Айнтрахт (Германия) – Бетис (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 90; 1:1 – Хинтереггер, 120+1.

Первый матч – 2:1.

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Источник: «Бомбардир»

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