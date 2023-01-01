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Агент Магкеева: «Надеемся увидеть Стаса на поле в этом сезоне. Последнее слово за докторами»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о восстановлении игрока после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Все по плану, Стас работает. Восстановление идет согласно плану. Стас прилагает все усилия, но последнее слово в любом случае будет за докторами. Надеемся в этом сезоне увидеть его на поле», – сказал Клюев.

  • Магкеев порвал «кресты» в сентябре.
  • В этом сезоне хавбек провел за «Локо» 8 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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