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  • Митрофанов: «В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой. Мы отстаем от европейских держав по числу полей»

Митрофанов: «В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой. Мы отстаем от европейских держав по числу полей»

17 марта 2022, 17:49
4

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов назвал главную проблему детско-юношеского футбола в России.

«Колоссальная проблема детско-юношеского футбола – это инфраструктура. В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой, – это футбольные академии «Краснодара» и «Зенита».

Остальные школы в стране, даже такие именитые, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», не укомплектованы просто-напросто футбольными полями. Об остальных школах, где есть одно полноразмерное поле, мы не можем говорить в плане подготовки футболистов.

Футболист тренируется на четверти поля, а потом мы удивляемся, почему он не может найти свою позицию. Мы просто по количеству футбольных площадок на душу населения отстаем от европейских футбольных держав. В Англии одно поле на 1 тысячу человек, в Италии – на 2-2,5 тысяч человек.

В России 11 тысяч футбольных площадок, не полей, по этому нормативу одна площадка на 5 тысяч россиян, но мы считаем все площадки, а они – только полноразмерные поля.

Конечно, не нужно создавать идеальные условия 2 255 школам, но эти 100 школ, на базе которых создаются региональные центры и детские футбольные школы РФС, точно должны быть постепенно обеспечены отличной инфраструктурой», – сказал Митрофанов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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Vitaga
1647530257
странный тип - у нас климат совершенно другой. толку от этих полей- если они полгода под снегом будут. и еще 2-3 месяца поливаются дождем. крытые манежи - выход.
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Vitaga
1647530674
главная проблема детского футбола в России - коррумпированность и отсутствие бесплатной доступности. высокие зарплаты чиновникам от футбола и низкие у детских тренеров причем зарплата у них в основном за счет родителей
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acor94
1647532229
Ну так занимайся, строй. А то ****** только языком. Надо строить то, надо это. Ну так ***** возьми и начни делать, ** твою мать.
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Hektor 84
1647539288
Так не разворовывайте бабло и стройте! В 90е вообще на огородах бегали. Не было академий, но зато появлялось много молодых и талантливых ребят. Не надо вешать лапшу на уши. Бабла вам все мало и мало! Да когда у вас уже карманы по лопаются!
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