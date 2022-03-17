Митрофанов: «В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой. Мы отстаем от европейских держав по числу полей»

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов назвал главную проблему детско-юношеского футбола в России.

«Колоссальная проблема детско-юношеского футбола – это инфраструктура. В России только две академии, оснащенные достойной инфраструктурой, – это футбольные академии «Краснодара» и «Зенита».

Остальные школы в стране, даже такие именитые, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», не укомплектованы просто-напросто футбольными полями. Об остальных школах, где есть одно полноразмерное поле, мы не можем говорить в плане подготовки футболистов.

Футболист тренируется на четверти поля, а потом мы удивляемся, почему он не может найти свою позицию. Мы просто по количеству футбольных площадок на душу населения отстаем от европейских футбольных держав. В Англии одно поле на 1 тысячу человек, в Италии – на 2-2,5 тысяч человек.

В России 11 тысяч футбольных площадок, не полей, по этому нормативу одна площадка на 5 тысяч россиян, но мы считаем все площадки, а они – только полноразмерные поля.

Конечно, не нужно создавать идеальные условия 2 255 школам, но эти 100 школ, на базе которых создаются региональные центры и детские футбольные школы РФС, точно должны быть постепенно обеспечены отличной инфраструктурой», – сказал Митрофанов.

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