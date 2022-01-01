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3 из 5 экспертов ЭСК посчитали ошибочным пенальти в ворота «Спартака» («РБ Спорт»)

В ЭСК РФС не пришли к единому мнению по эпизоду с пенальти в матче «Спартак»«Краснодар» (1:2).

Ранее комиссия постановила, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.

По информации «РБ Спорт», три эксперта посчитали, что судья назначил 11-метровый удар ошибочно, два – что пенальти назначен правильно.

В состав комиссии входят: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

  • Комиссия также постановила, что Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака».
  • Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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