3 из 5 экспертов ЭСК посчитали ошибочным пенальти в ворота «Спартака» («РБ Спорт»)

В ЭСК РФС не пришли к единому мнению по эпизоду с пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар» (1:2).
Ранее комиссия постановила, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.
По информации «РБ Спорт», три эксперта посчитали, что судья назначил 11-метровый удар ошибочно, два – что пенальти назначен правильно.
В состав комиссии входят: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).
- Комиссия также постановила, что Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака».
- Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»