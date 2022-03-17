3 из 5 экспертов ЭСК посчитали ошибочным пенальти в ворота «Спартака» («РБ Спорт»)

В ЭСК РФС не пришли к единому мнению по эпизоду с пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар» (1:2).

Ранее комиссия постановила, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте.

По информации «РБ Спорт», три эксперта посчитали, что судья назначил 11-метровый удар ошибочно, два – что пенальти назначен правильно.

В состав комиссии входят: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Витор Перейра, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Павел Каманцев (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Комиссия также постановила, что Кукуляк правильно отменил два гола «Спартака».

Столичный клуб занимает 9-е место в РПЛ.

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