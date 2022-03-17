Газизов: «В «Уфе» нормальная финансовая ситуация»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о наличии у клуба финансовых проблем.
«Это неправда. У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что мы делаем.
У нас 20-го числа игра, будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», – сказал Газизов.
- «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 17 очков в 21 туре.
- Ближайший соперник – «Краснодар» (20 марта).
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Источник: «Спорт-Экспресс»