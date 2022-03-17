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  • Газизов – о понижении зарплат в «Краснодаре»: «Я уже ничему не удивляюсь»

Газизов – о понижении зарплат в «Краснодаре»: «Я уже ничему не удивляюсь»

17 марта 2022, 10:23
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что руководство «Краснодара» договорилось с футболистами о сокращении зарплат.

«Давайте дождемся официальных слов «Краснодара». Сейчас происходит очень многое. Не знаю даже, что сказать.

Возможно ли такое в нашем чемпионате? Творится такое у нас, что я уже ничему не удивляюсь», – сказал Газизов.

  • Игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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fhnv
1647503893
тебе и это понижение будет как мертвому припарка -не обеднеешь
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Январь 59
1647504864
Ничего удивительного нет. Зарплаты были зафиксированы в евовалюте. Курс Евро сейчас нереально завышен. И зарплату пересчитали в рублях. Вот и получилось что почи в два раза.
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моэм
1647516168
А что собственно Газизов может знать о внутренних делах в Краснодаре ???....поэтому думается что со стороны журналистов задавать вопросы о делах Краснодара представителю Уфы представляется просто тупостью ... или кретинизмом ?.
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Hektor 84
1647521138
Пора бы и газизову и его кривоножкам сделать тоже самое. А то хорошо кричать какой ужас и сидеть на гос бюджете.
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