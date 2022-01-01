Газизов – о понижении зарплат в «Краснодаре»: «Я уже ничему не удивляюсь»

тебе и это понижение будет как мертвому припарка -не обеднеешь
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что руководство «Краснодара» договорилось с футболистами о сокращении зарплат.
«Давайте дождемся официальных слов «Краснодара». Сейчас происходит очень многое. Не знаю даже, что сказать.
Возможно ли такое в нашем чемпионате? Творится такое у нас, что я уже ничему не удивляюсь», – сказал Газизов.
- Игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
- Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
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