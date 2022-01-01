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Газизов – о понижении зарплат в «Краснодаре»: «Я уже ничему не удивляюсь»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что руководство «Краснодара» договорилось с футболистами о сокращении зарплат.

«Давайте дождемся официальных слов «Краснодара». Сейчас происходит очень многое. Не знаю даже, что сказать.

Возможно ли такое в нашем чемпионате? Творится такое у нас, что я уже ничему не удивляюсь», – сказал Газизов.

  • Игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов в 2-3 раза.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1126

    fhnv 14 минут назад

    тебе и это понижение будет как мертвому припарка -не обеднеешь

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