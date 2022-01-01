Агент Лунева: «Слуцкого за его хамские высказывания нужно отстранить от футбола до конца сезона»

это ктось таков вылез и раскрыл свою хлеб...ку какой то агентишко самые вредители всего мирового футбола может тебя отстранить от всего футбольного сообщество пожизненно что ты сделал полезного или нужного для футбола????
Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
«Я считаю, что Слуцкого в связи с его хамскими высказываниями нужно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом. Думаю, пока на минимальный срок (на три месяца), то есть до конца сезона.
Причeм чтобы этот срок был реальным, а не условным. Без допуска на спортивные объекты, на которых проходят игры РПЛ.
Никто не вправе так срываться, хамить, оскорблять и так далее. Как бы тяжело Слуцкому не было от ситуации в мире.
И одобрять это поведение – это поддерживать вседозволенность и безнаказанность», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.
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