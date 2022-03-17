Агент Лунева: «Слуцкого за его хамские высказывания нужно отстранить от футбола до конца сезона»

Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Я считаю, что Слуцкого в связи с его хамскими высказываниями нужно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом. Думаю, пока на минимальный срок (на три месяца), то есть до конца сезона.

Причeм чтобы этот срок был реальным, а не условным. Без допуска на спортивные объекты, на которых проходят игры РПЛ.

Никто не вправе так срываться, хамить, оскорблять и так далее. Как бы тяжело Слуцкому не было от ситуации в мире.

И одобрять это поведение – это поддерживать вседозволенность и безнаказанность», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.

РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.

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