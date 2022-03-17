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  • Агент Лунева: «Слуцкого за его хамские высказывания нужно отстранить от футбола до конца сезона»

Агент Лунева: «Слуцкого за его хамские высказывания нужно отстранить от футбола до конца сезона»

17 марта 2022, 09:51
4

Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, высказался о поведении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Я считаю, что Слуцкого в связи с его хамскими высказываниями нужно отстранить от любой деятельности, связанной с футболом. Думаю, пока на минимальный срок (на три месяца), то есть до конца сезона.

Причeм чтобы этот срок был реальным, а не условным. Без допуска на спортивные объекты, на которых проходят игры РПЛ.

Никто не вправе так срываться, хамить, оскорблять и так далее. Как бы тяжело Слуцкому не было от ситуации в мире.

И одобрять это поведение – это поддерживать вседозволенность и безнаказанность», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

  • Слуцкий раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, используя нецензурные выражения.
  • РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова тренера.

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Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Лфшт
1647500957
У нас в стране есть только один судья к которому можно не предъявлять претензий. это Карасев. Остальные это мусор.
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Garrincha58
1647504370
это ктось таков вылез и раскрыл свою хлеб...ку какой то агентишко самые вредители всего мирового футбола может тебя отстранить от всего футбольного сообщество пожизненно что ты сделал полезного или нужного для футбола????
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FaTeK1945ru
1647521023
...агент,ты кто такой??? Слуцкий сказал то,что хотели бы сказать все настоящие болельщики нашего футбола. Футбола,а не клуба.
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Hektor 84
1647521300
В нынешней ситуации надо бы и агентскую шайку из рпл разогнать. Агенты в футболе не нужный шлак.
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