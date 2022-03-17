Главные новости дня. Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты; комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого в адрес Мешкова

РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта.

Фанаты «МЮ» закидали Симеоне бокалами с пивом после вылета из ЛЧ от «Атлетико».

«Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок.

«Ман Сити» предлагает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Столько в АПЛ не получает никто.

РФС попросил комитет по этике рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова.

Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев).

Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»).

Путин – об отстранении россиян: «Такой вот спорт вне политики».

В Бразилии прекратили трансляции РПЛ.

Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?».

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