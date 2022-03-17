Главные новости дня. Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты; комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого в адрес Мешкова

РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта.
Фанаты «МЮ» закидали Симеоне бокалами с пивом после вылета из ЛЧ от «Атлетико».
«Рубин» попросил ЭСК разобрать работу Мешкова на матче с «Ростовом», указав на 13 ошибок.
«Ман Сити» предлагает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Столько в АПЛ не получает никто.
РФС попросил комитет по этике рассмотреть высказывания Слуцкого в адрес Мешкова.
Игроки «Краснодара» пошли на понижение зарплаты. Их предупредили о возможной задержке выплат (Сергей Ильев).
Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»).
Путин – об отстранении россиян: «Такой вот спорт вне политики».
В Бразилии прекратили трансляции РПЛ.
Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?».
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