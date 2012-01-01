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«Ман Сити» предлагает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Столько в АПЛ не получает никто

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» предлагает 21-летнему норвежцу зарплату в размере более 500 тысяч фунтов в неделю. В клубе ожидают, что Холанд даст ответ до середины апреля.

В АПЛ больше всех зарабатывают форвард «МЮ» Криштиану Роналду и полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне – около 385 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал условия личного контракта с Холандом.

  • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
  • Из-за травмы он не играет с 22 января.
  • Отступные в контракте нападающего – 75 миллионов евро.

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 12:28
Комментарии5
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    Рейтинг: +632

    pele1981 39 минут назад

    Этот футболистик в Германии через каждые два матча травмируется, а у бриттов будет из лазарета не вылазить!)))

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    Рейтинг: +13977

    ilichkadr 1 час назад

    Этож на сколько повёрнуты мозги у владельцев МС сколько должен работать денежный станок, чтобы платить зарплату в размере более 500 тысяч фунтов в неделю!?

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    Рейтинг: +632

    pele1981 > ilichkadr 42 минуты назад

    Для них это не деньги))

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    Рейтинг: +13977

    ilichkadr > pele1981 28 минут назад

    Я понимаю. Видимо разум заканчивается там, где появляются сумасшедшие деньги.
    Золотая антилопа...........

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Как говорил Боря Березовский: "Если человека нельзя купить за деньги, то его можно купить за большие деньги."

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