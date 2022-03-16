«Ман Сити» предлагает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Столько в АПЛ не получает никто

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» предлагает 21-летнему норвежцу зарплату в размере более 500 тысяч фунтов в неделю. В клубе ожидают, что Холанд даст ответ до середины апреля.
В АПЛ больше всех зарабатывают форвард «МЮ» Криштиану Роналду и полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне – около 385 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что английский клуб уже согласовал условия личного контракта с Холандом.
- В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Отступные в контракте нападающего – 75 миллионов евро.
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Источник: Daily Mail