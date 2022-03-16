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  • Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?»

Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?»

16 марта 2022, 20:17
21

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался насчет будущего «Краснодара». Он переживает, что клуб прекратит существование.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолeт (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Юриса Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это всe обеспечивать и содержать? Неужели всe?» – написал журналист.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Краснодар Генич Константин
Комментарии (21)
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Hoahin
1647455238
Президент же сказал, надо отнестись с пониманием! Че бухтеть?
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Zlatan2718
1647459549
Они там деньги сейчас поделят.. и опять всё вернётся
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Рубинище
1647460012
вся надежда что олигархи которые вернутся, разберут наши клубы. Сейчас все болячки нашего футбола всплывут. а гос-во явно не о футболе сейчас думает. С другой стороны перезагрузка нашего футбола необходима.
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CSKA471
1647460017
Уважаю, Галицкого как человека создающего сегодняшний Краснодар и не только клуб, но и город, ноООО!!!!деньги надо было держать в России, пусть не все, а не выводить в афшоры, не платя при этом налоги, на которые мы все живем и должны априори процветать, с тогоже магнита, захватившего и уничтожившего весь продуктовый рынок страны, конечно не магнит один, но (по сговору) с другими ритейлрами. Понятно, что платя налоги таких капиталов не скопить, опять же не идеальная система государственных бюракротических, во многом излишних, движений, не позволяла сделать то, что он сделал. Во всяком случае его побуждения лучше большинства алигархов, много пользы, как для города так и для спорта России, думаю прорветтся и клуб будет процветать. Надо перете
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BRO_football
1647460095
А что случилось? Краснодар ведь изначально позиционировался как чисто российский клуб. Играть будет своя молодёжь, а тренировать и работать в клубе будут русские. Что случилось и откуда внезапно взялось столько иностранцев, непонятно.
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житель СПб
1647463886
Все будет хорошо - назло всяким кранам! И с футболом как-нибудь разберемся. Были бы мальчишки - и было бы у них желание играть в футбол.
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pele1981
1647490986
Генича надо слушать только с выключенным звуком - больше пользы будет))))
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paracetamol
1647500020
Оптимизация бюджета никому еще не мешала!
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zigbert
1647500043
У всех клубов сейчас трудные времена но будем надеяться что Краснодар выйдет успешно из этой ситуации.
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