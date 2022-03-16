Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался насчет будущего «Краснодара». Он переживает, что клуб прекратит существование.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолeт (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Юриса Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это всe обеспечивать и содержать? Неужели всe?» – написал журналист.

Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.

Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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