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Генич: «Нехорошие предчувствия насчет будущего «Краснодара». Как все обеспечивать и содержать? Неужели все?»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался насчет будущего «Краснодара». Он переживает, что клуб прекратит существование.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолeт (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Юриса Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал).

Сезон точно доиграют, а там… Стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это всe обеспечивать и содержать? Неужели всe?» – написал журналист.

  • Из «Краснодара» ушли все легионеры из дальнего зарубежья.
  • Также ее покинул главный тренер Дани Фарке. Его сменил Александр Сторожук.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича

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Сегодня, 20:17
Комментарии20
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    Рейтинг: +11148

    BRO_football 34 минуты назад

    А что случилось? Краснодар ведь изначально позиционировался как чисто российский клуб. Играть будет своя молодёжь, а тренировать и работать в клубе будут русские. Что случилось и откуда внезапно взялось столько иностранцев, непонятно.

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    Рейтинг: +2219

    CSKA471 36 минут назад

    Уважаю, Галицкого как человека создающего сегодняшний Краснодар и не только клуб, но и город, ноООО!!!!деньги надо было держать в России, пусть не все, а не выводить в афшоры, не платя при этом налоги, на которые мы все живем и должны априори процветать, с тогоже магнита, захватившего и уничтожившего весь продуктовый рынок страны, конечно не магнит один, но (по сговору) с другими ритейлрами. Понятно, что платя налоги таких капиталов не скопить, опять же не идеальная система государственных бюракротических, во многом излишних, движений, не позволяла сделать то, что он сделал. Во всяком случае его побуждения лучше большинства алигархов, много пользы, как для города так и для спорта России, думаю прорветтся и клуб будет процветать. Надо перете

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    Рейтинг: +7060

    Рубинище 36 минут назад

    вся надежда что олигархи которые вернутся, разберут наши клубы. Сейчас все болячки нашего футбола всплывут. а гос-во явно не о футболе сейчас думает. С другой стороны перезагрузка нашего футбола необходима.

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    Рейтинг: +125

    Zlatan2718 43 минуты назад

    Они там деньги сейчас поделят.. и опять всё вернётся

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    Рейтинг: +1217

    стоп кран 1 час назад

    Ну чо. Спасибо пукину.

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    Рейтинг: +2219

    CSKA471 > стоп кран 47 минут назад

    Ты имбе.цил

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    Рейтинг: +1217

    стоп кран > CSKA471 31 минуту назад

    А шо не так ? Ну ладно...как там было в 14-м ? " Не смешите Искандеры санкциями. " ...Ну чо, доволен? Полегчало ?

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    Рейтинг: +485

    Suvorov51 1 час назад

    Плохо. что все деньги там. а у нас только воздух. но надо выживать. нам в свое время Медведев сказал. ДЕНЕГ НЕТ. вот и надо их зарабатывать. уменьшить зарплаты футболярам. ну и т.д. промгаз и все солидные компании должны внести определенные суммы в футболную федерацию а там распределять по клубам. вот только так

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    Рейтинг: +11527

    DeStar > Suvorov51 1 час назад

    какие солидные компании?) типа яндекса которые вынуждены продавать свои проекты потому что стоят как один футболитс? или сбер который стоит как его двухмесячная прибыль судя по акциям?) то кричат что футбол должен сам себя обеспечивать и никаких аналогов газпромов быть не должно, то уже пишут что мол все давайте скидываться)

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner > Suvorov51 1 час назад

    У ВСЕХ нас и был ВОЗДУХ. Или у Вас есть счета в западных банках?

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner > DeStar 1 час назад

    Солидные компании должны вкладываться в футбол? С чего бы это?

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    Рейтинг: +761

    Hoahin 1 час назад

    Президент же сказал, надо отнестись с пониманием! Че бухтеть?

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner 2 часа назад

    Генич, все только начинается. Зачем сеете панику? ВСЕ БУДЕТ ХО-РО-ШО!

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    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Такое ждёт все клубы РПЛ.
    Сезон то доиграют как-нибудь , а дальше ХЗ

    1
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    Рейтинг: +60195

    portero > Alekxei Z. 2 часа назад

    Бунт олигархов, вот только он не против "операций" он против санкций наложенных на них, остальное им пофиг, у них арестовали то, что они так "хорошо" наворовали и вывезли из страны...

    6
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    Рейтинг: +11273

    Вомбат > portero 2 часа назад

    А какие олигархи бунтуют-то? Галицкий что ли? Так он во-первых не бунтует, а во-вторых не олигарх. Просто он потерял доступ к собственному валютному счету.

    3
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    Рейтинг: +176

    Stavr007 > portero 1 час назад

    он вообще не лезет в политику в отличии от некоторых

    0
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    Рейтинг: +904

    mama1991 > portero 41 минуту назад

    Хотелось бы мне увидеть бунтующего российского алигофрена сечас))) был уже один, миша помилованный ...

    0
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    Рейтинг: +59

    ipxxxx > Вомбат 39 минут назад

    Валютному счету в какой стране???

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    Рейтинг: +60195

    portero > mama1991 31 минуту назад

    можно бунтовать по тихому отдавая подчинённым приказы, а официально находясь на лечении и реабилитации и не высказывать никакого мнения, ссылаясь на здоровье.....

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