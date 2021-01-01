Фанаты «МЮ» закидали Симеоне бокалами с пивом после вылета из ЛЧ от «Атлетико»

Еще раз говорю - ублюдочная страна и футбол у них так себе.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» не сдержали эмоций после поражения от «Атлетико» (0:1) и вылета из Лиги чемпионов.
После финального свистка фанаты английского клуба закидали тренера гостей Диего Симеоне бокалами с пивом, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.
- Клуб из Мадрида стал первым, кто вышел в четвертьфинал турнира, ни разу не победив дома.
- «Атлетико» идет на 4-м месте в Примере.
Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?