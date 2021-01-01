Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Фанаты «МЮ» закидали Симеоне бокалами с пивом после вылета из ЛЧ от «Атлетико»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» не сдержали эмоций после поражения от «Атлетико» (0:1) и вылета из Лиги чемпионов.

После финального свистка фанаты английского клуба закидали тренера гостей Диего Симеоне бокалами с пивом, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.

  • Клуб из Мадрида стал первым, кто вышел в четвертьфинал турнира, ни разу не победив дома.
  • «Атлетико» идет на 4-м месте в Примере.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Рангник: «В начале голевой атаки «Атлетико» на Эланге точно был фол» 1
Де Хеа: «Весь «Атлетико» встал перед Облаком после гола. Им сложно забить» 1
«МЮ» лишь дважды добирался до 1/4 финала ЛЧ за последние 11 сезонов
Источник: твиттер ESPN

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:36
Комментарии16
...
  • ...
    Рейтинг: +4169

    neveldomha 25 минут назад

    Еще раз говорю - ублюдочная страна и футбол у них так себе.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +549

    Xiko 1 час назад

    Позор

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +632

    pele1981 2 часа назад

    Дебилы английские!)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +762

    Untitled-1 2 часа назад

    МЮ никакущий, а виноват Симеоне.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +632

    pele1981 > Untitled-1 2 часа назад

    Он же их обыграл, значит он и виноват)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14602

    Cleaner 2 часа назад

    Англосацкие варвары. Закрыть стадион для болельщиков на месяц!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12835

    Fusballer > Cleaner 1 час назад

    Исключить английские клубы из еврокубков на пять лет!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14602

    Cleaner > Fusballer 1 час назад

    Добрый Вы...)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1592

    Maxi_7 2 часа назад

    А потом Симеоне возглавит мю... ой, неловко получится)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14602

    Cleaner > Maxi_7 2 часа назад

    Нафига Симеоне эта дыра под названинм Манчестер?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +750

    Дубина 2 часа назад

    Изверги(звери) по другому ни как))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +198

    Мася_1989 2 часа назад

    Своего трениришку-крысишку закидывайте.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +198

    Мася_1989 3 часа назад

    Черти

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1038

    mig28 3 часа назад

    Проигрывать нужно уметь

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11