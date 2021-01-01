Фанаты «МЮ» закидали Симеоне бокалами с пивом после вылета из ЛЧ от «Атлетико»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» не сдержали эмоций после поражения от «Атлетико» (0:1) и вылета из Лиги чемпионов.

После финального свистка фанаты английского клуба закидали тренера гостей Диего Симеоне бокалами с пивом, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.

Клуб из Мадрида стал первым, кто вышел в четвертьфинал турнира, ни разу не победив дома.

«Атлетико» идет на 4-м месте в Примере.

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