Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

Шунин: «Проделали большой путь до ЧМ. Говорят, что спорт вне политики, но это не так»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так.

С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», – сказал Шунин.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
«Мы тоже с вами». Шунин поддержал фанатов, покинувших трибуны в матче с «Уфой» 5
Шунин – о результатах «Динамо»: «В первую очередь это заслуга тренера Шварца» 2
Шунин: «Не представляю себя вне «Динамо» 3
Источник: телеграм-канал сборной России

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11