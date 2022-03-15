Шунин: «Проделали большой путь до ЧМ. Говорят, что спорт вне политики, но это не так»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так.

С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», – сказал Шунин.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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