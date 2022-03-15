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  • Шунин: «Проделали большой путь до ЧМ. Говорят, что спорт вне политики, но это не так»

Шунин: «Проделали большой путь до ЧМ. Говорят, что спорт вне политики, но это не так»

15 марта 2022, 22:40
4

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так.

С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», – сказал Шунин.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Шунин Антон
Комментарии (4)
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Давид59
1647376813
"Все говорят". Это очень интересный оборот речи.
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Soccerdealer63
1647417242
"...Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так...." Антоха, 1. а... кто эти "все"? Где они живут? Что у них называется "политикой"? А что называется "спортом"? 2. А сам-то - СВОЕЙ ГОЛОВОЙ - что думаешь? Был ли У НАС спорт вне политики когда-нибудь? В СССР, например? Мог ли у нас какой-нить спортсмен спокойно уехать играть (прыгать, бегать...) в дуругю страну, в другой клуб?
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Снег
1647417327
Уж ты, конечно, такОЙ вклад внёс в этот большой путь... Не стыдно за свою игру ?
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