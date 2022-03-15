РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства

Витор Пeрейра покинул пост главы департамента судейства РФС.

«Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Решение не затрагивает участие Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев», – сообщает пресс-служба союза.

Португалец возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года.

Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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