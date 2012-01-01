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РФС объявил об уходе Перейры с поста главы департамента судейства

Витор Пeрейра покинул пост главы департамента судейства РФС.

«Контракт португальского специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Решение не затрагивает участие Перейры в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев», – сообщает пресс-служба союза.

  • Португалец возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года.
  • Ранее он был членом судейского комитета УЕФА.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии8
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    Рейтинг: +4431

    ySS 26 минут назад

    Грызунов в топку

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    Рейтинг: +60148

    portero 1 час назад

    А то хитрожопый: буду сидеть дома и получать зарплату....
    К сожалению дальше процесс не пойдёт...

    0
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    Рейтинг: +21707

    JTherry 1 час назад

    "...недолго фраер танцевал"... для полноты картины надо бы его уволить и из ЭСК...

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    Рейтинг: +12

    dfvdg 1 час назад

    Я и не сомневался, что он свалит...

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    Рейтинг: +60148

    portero > dfvdg 1 час назад

    Он хотел "работать" из Португалии, а не просто свалить...

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    Рейтинг: +1579

    Bozigit 1 час назад

    В чего превратили спорт

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    Рейтинг: +513

    Demgel 2 часа назад

    Пошел *****

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    Рейтинг: +6717

    nik55 2 часа назад

    отлично

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