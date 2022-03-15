Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в состав сборной Дании на мартовский сбор. Его вызвали впервые после остановки сердца на Евро-2020.

Тогда во время матча против Финляндии (0:1) Эриксена реанимировали прямо на поле. После инцидента ему встроили дефибриллятор, из-за которого пришлось покинуть «Интер».

Дания на ближайшем сборе сыграет с Нидерландами и Сербией.

Датчане уже вышли на чемпионат мира-2022.

Эриксен после перехода в «Брентфорд» провел в основе 2 матча АПЛ, в обоих команда победила.

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