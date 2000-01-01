Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Эриксен вызван в сборную Дании впервые после остановки сердца

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в состав сборной Дании на мартовский сбор. Его вызвали впервые после остановки сердца на Евро-2020.

Тогда во время матча против Финляндии (0:1) Эриксена реанимировали прямо на поле. После инцидента ему встроили дефибриллятор, из-за которого пришлось покинуть «Интер».

  • Дания на ближайшем сборе сыграет с Нидерландами и Сербией.
  • Датчане уже вышли на чемпионат мира-2022.
  • Эриксен после перехода в «Брентфорд» провел в основе 2 матча АПЛ, в обоих команда победила.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
АПЛ. Ассист Эриксена помог «Брентфорду» победить «Бернли»
Врач, спасавший Эриксена: «Не чувствую себя героем»
Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020 1
Источник: твиттер сборной Дании

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:57
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22642

    DOCTOR PENALTY 18 минут назад

    Рад за человека! Две жизни!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11