Газзаев предложил создать в России закрытую футбольную лигу с 40 командами

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев предложил реформу чемпионата России. По его мнению, турнир должен быть закрытым.

«Что касается футбола. Если брать РПЛ, то в нынешней ситуации мы должны создать закрытую футбольную лигу и увеличить количество команд, создать две зоны по географическому принципу – по 20 команд. Запад и восток.

Назвать это суперлигой, можно привести в пример европейскую Суперлигу, которая хотела отделиться (от УЕФА). 40 команд – мы охватываем все регионы РФ и вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового футбола все регионы страны.

Во-первых, она должна быть закрытой. Любой клуб, который хочет участвовать в лиге, должен внести взнос. Обязательно должна быть хорошая инфраструктура и детская школа. Лига определяет размер взносов», – сказал Газзаев.

ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.

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