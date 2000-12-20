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Газзаев предложил создать в России закрытую футбольную лигу с 40 командами

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев предложил реформу чемпионата России. По его мнению, турнир должен быть закрытым.

«Что касается футбола. Если брать РПЛ, то в нынешней ситуации мы должны создать закрытую футбольную лигу и увеличить количество команд, создать две зоны по географическому принципу – по 20 команд. Запад и восток.

Назвать это суперлигой, можно привести в пример европейскую Суперлигу, которая хотела отделиться (от УЕФА). 40 команд – мы охватываем все регионы РФ и вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового футбола все регионы страны.

Во-первых, она должна быть закрытой. Любой клуб, который хочет участвовать в лиге, должен внести взнос. Обязательно должна быть хорошая инфраструктура и детская школа. Лига определяет размер взносов», – сказал Газзаев.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии15
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    Рейтинг: +745

    Дубина 32 секунды назад

    Валера в своем стиле бред нести

    0
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    Рейтинг: +127

    Novik38 8 минут назад

    Валерий Георгиевич, это не Дума, где 40 желающих занять местечко под солнцем.

    0
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    Рейтинг: +684

    99-й 10 минут назад

    К востоку от урала у нас и 5-ти нормальных команд не наберётся где 20 то взять?

    0
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    Рейтинг: +22642

    DOCTOR PENALTY 20 минут назад

    Где деньги, Зин, взять? Если только Абрамович отдаст, что за Челси получит? Если получит... (((

    0
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    Рейтинг: +31832

    oyabun 23 минуты назад

    А почему не 50? Жги!

    1
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    Рейтинг: +4389

    hevbn 28 49 минут назад

    Идея конечно "любопытная" , но вот в чем проблема сколько сейчас у нас есть команд к востоку от Уральских гор по моему там и десятка клубов еле наберется .Так что если делить по этому принципу то Тула может вполне оказаться на востоке и ведь не привидится чтобы команд стало больше ,если у нас последние лет десять одна две команды исчезают особенно на том же востоке.

    0
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    Рейтинг: +125

    Zlatan2718 55 минут назад

    Валера, не переживай.. К лету тебя простят

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран 56 минут назад

    она должна быть закрытой====От кого закрываться то ? Футбольный мир уже закрылся от футбола России.

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    Рейтинг: +6835

    vladik12 59 минут назад

    Дед забыл с утра таблетки принять.

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    Рейтинг: +6835

    vladik12 59 минут назад

    Газзаев пёс.

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