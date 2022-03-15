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  • Газзаев предложил создать в России закрытую футбольную лигу с 40 командами

Газзаев предложил создать в России закрытую футбольную лигу с 40 командами

15 марта 2022, 14:44
20

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев предложил реформу чемпионата России. По его мнению, турнир должен быть закрытым.

«Что касается футбола. Если брать РПЛ, то в нынешней ситуации мы должны создать закрытую футбольную лигу и увеличить количество команд, создать две зоны по географическому принципу – по 20 команд. Запад и восток.

Назвать это суперлигой, можно привести в пример европейскую Суперлигу, которая хотела отделиться (от УЕФА). 40 команд – мы охватываем все регионы РФ и вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового футбола все регионы страны.

Во-первых, она должна быть закрытой. Любой клуб, который хочет участвовать в лиге, должен внести взнос. Обязательно должна быть хорошая инфраструктура и детская школа. Лига определяет размер взносов», – сказал Газзаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (20)
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JTherry
1647345059
Газзаев уже предлагал ранее никому не нужный "укроп", теперь - закрытую лигу...
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Беспонтий
1647345600
когда старый пёс поднимает лапу для голосования пусть и переднюю он всё равно ссыт по привычке
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vladik12
1647346057
Газзаев пёс.
Ответить
vladik12
1647346065
Дед забыл с утра таблетки принять.
Ответить
oyabun
1647348236
А почему не 50? Жги!
Ответить
Novik38
1647349111
Валерий Георгиевич, это не Дума, где 40 желающих занять местечко под солнцем.
Ответить
Hala Madrid
1647350656
40 команд, а есть столько? А бюджет есть? А от кого закрытая лига? Боится, что Барса, Реал и МЮ захотят играть с ФК "Бобруйск"?
Ответить
OOOVVV.
1647359577
Заманчиво, не более.
Ответить
SpartakMoskwa
1647363448
Пока в думе сидел, больше бабло пересчитывал, времени на этот бред не оставалось!
Ответить
zigbert
1647365988
Хорошо что с его проектом "укроп" ничего не получилось. Теперь вынашивает планы по какой то "закрытой футбольной лиге".
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