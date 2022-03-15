Караваев попросил не вызывать его в сборную. Он не чувствует себя достаточно подготовленным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов в национальную команду защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

«Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор ещe и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы.

Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошeл Караваеву навстречу», – сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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