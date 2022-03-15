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  • Агент Малкома и Клаудиньо: «Отстранение России от ЧМ-2022 – варварство»

Агент Малкома и Клаудиньо: «Отстранение России от ЧМ-2022 – варварство»

15 марта 2022, 10:24
3

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников Малкома и Клаудиньо, высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

— Какие у вас ожидания по поводу отстранения российского футбола от международных соревнований? На сколько все затянется?

— Верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом.

Я не адвокат Абрамовича, но не могу принять такое решение. Спорт и футбол не могут пересекаться с санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а ее клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!

  • Сборную России исключили из стыков ЧМ-2022, а «Спартак» – из Лиги Европы.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (3)
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paracetamol
1647331465
Правильно мужик сказал. Возьмем Париж и там финал проведем!
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