Агент Малкома и Клаудиньо: «Отстранение России от ЧМ-2022 – варварство»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников Малкома и Клаудиньо, высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

— Какие у вас ожидания по поводу отстранения российского футбола от международных соревнований? На сколько все затянется?

— Верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом.

Я не адвокат Абрамовича, но не могу принять такое решение. Спорт и футбол не могут пересекаться с санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а ее клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!

Сборную России исключили из стыков ЧМ-2022, а «Спартак» – из Лиги Европы.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус