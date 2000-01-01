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Конте: «Если бы не Роналду, этот вечер не был бы хорошим для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что «Манчестер Юнайтед» победил лондонцев в матче АПЛ только засчет Криштиану Роналду (3:2). У португальца хет-трик.

«Честно говоря, если бы не Роналду, этот вечер не был бы хорошим для соперника», – сказал итальянец.

  • Роналду в матче против «Тоттенхэма» побил мировой рекорд по голам в официальных играх.
  • Португалец вошел в топ-4 бомбардиров сезона АПЛ.
  • На следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

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Источник: твиттер UtdDistrict

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