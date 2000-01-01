Казанский: «Уровень РПЛ моментально упадет, если ее расширить»

" уровень РПЛ моментально упадет! " - куда уже падать то бьющемуся в смертных конвульсиях?! ...
Спортивный комментатор Денис Казанский оценил инициативу расширить РПЛ. Журналист против.
— Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?
— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.
Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.
- Казанский был признан лучшим комментатором России в прошлом году.
- Он комментирует с 2005 года.
- В настоящее время Казанский работает на «Первом канале», Okko.
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