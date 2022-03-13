Казанский: «Уровень РПЛ моментально упадет, если ее расширить»

Спортивный комментатор Денис Казанский оценил инициативу расширить РПЛ. Журналист против.

— Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?

— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.

Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.

Казанский был признан лучшим комментатором России в прошлом году.

Он комментирует с 2005 года.

В настоящее время Казанский работает на «Первом канале», Okko.

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