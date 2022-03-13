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  • Казанский: «Уровень РПЛ моментально упадет, если ее расширить»

Казанский: «Уровень РПЛ моментально упадет, если ее расширить»

13 марта 2022, 08:36
4

Спортивный комментатор Денис Казанский оценил инициативу расширить РПЛ. Журналист против.

— Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?

— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.

Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.

  • Казанский был признан лучшим комментатором России в прошлом году.
  • Он комментирует с 2005 года.
  • В настоящее время Казанский работает на «Первом канале», Okko.

Узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Enter2006
1647152753
" уровень РПЛ моментально упадет! " - куда уже падать то бьющемуся в смертных конвульсиях?! ...
Ответить
NewLife
1647161802
Водку можно разбавить апельсиновым соком, только кайфу от этого мало)
Ответить
владимир миронов
1647166246
А куда ещё падать этому "уровню"?
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