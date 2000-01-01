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Казанский: «Уровень РПЛ моментально упадет, если ее расширить»

Спортивный комментатор Денис Казанский оценил инициативу расширить РПЛ. Журналист против.

— Давайте о футболе. РПЛ хотят расширить до 18 команд и объявить мораторий на вылет в этом сезоне. Одобряете?

— Нет! Мораторий убьет интерес к оставшимся десяти турам. Они будут просто ни о чем! А ведь в борьбе за выживание тоже могут быть сенсации, за этим всегда любопытно наблюдать.

Не вижу необходимости и в призывах увеличить РПЛ до 18 команд. У нас и раньше регулярно возникали сложности с финансированием футбольных клубов. В нынешних экономических условиях риски возрастают вдвойне. А самое главное, уровень РПЛ моментально упадет! Качество футбола в лиге напрямую зависит от мастерства игроков, а не от количества участников. Расширение тут точно не поможет.

  • Казанский был признан лучшим комментатором России в прошлом году.
  • Он комментирует с 2005 года.
  • В настоящее время Казанский работает на «Первом канале», Okko.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 08:36
Комментарии1
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    Рейтинг: +2680

    Enter2006 42 минуты назад

    " уровень РПЛ моментально упадет! " - куда уже падать то бьющемуся в смертных конвульсиях?! ...

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