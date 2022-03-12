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АПЛ. Хет-трик Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Тоттенхэм»

12 марта 2022, 22:23
12

«Манчестер Юнайтед» в 29-м туре чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм». Три гола у лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.

Голы «Тоттенхэма» в этом матче – с пенальти и автогол.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Арсенал». «Тоттенхэм» остался седьмым.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 12; 1:1 – Кейн, 35 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 38; 2:2 – Магуайр, 72 (в свои ворота); 3:2 – Роналду, 81.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Sergey9999
1647113173
VIVA RONALDO!
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житель СПб
1647113270
Великий игрок! А кто-то на него поднимает голос - как в Англии, так и в России?! Его величина будет еще больше понятна, когда он играть закончит... Это вам не Месси!
Ответить
svetekanet
1647113419
Когда уже кажется, что он "сдулся", он восстаёт из пепла и доказывает вновь и вновь, что он лучший. С возвращением, Криш!
Ответить
Fusballer
1647113916
Рон в очередной раз доказал, что он лучший! Месси сосёт.
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nelez
1647116786
Лучший из лучших всех времен
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DOCTOR PENALTY
1647121754
Криштиану - сила! А основной критик Магуайр жидко обделался. )
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Lipatoff
1647147282
Прям как в старые добрые времена... было мощно, браво
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portero
1647154995
Прямой конкурент однако был повержен.. МЮ вытащил Роналду "капризный"...
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Oldtrafford83
1647155087
Спасибо за игру, вчерашний матч хоть на 1,5 часа отвлёк от всего происходящего!!! GGMU
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zigbert
1647156311
В этом матче Роналду сыграл на вдохновении и гол забил решающий.
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