АПЛ. Хет-трик Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» в 29-м туре чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм». Три гола у лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.

Голы «Тоттенхэма» в этом матче – с пенальти и автогол.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Арсенал». «Тоттенхэм» остался седьмым.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 12; 1:1 – Кейн, 35 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 38; 2:2 – Магуайр, 72 (в свои ворота); 3:2 – Роналду, 81.

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