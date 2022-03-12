АПЛ. Хет-трик Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» в 29-м туре чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм». Три гола у лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.
Голы «Тоттенхэма» в этом матче – с пенальти и автогол.
«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Арсенал». «Тоттенхэм» остался седьмым.
Англия. АПЛ. 29-й тур
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Роналду, 12; 1:1 – Кейн, 35 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 38; 2:2 – Магуайр, 72 (в свои ворота); 3:2 – Роналду, 81.
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Источник: Бомбардир.ру