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АПЛ. Хет-трик Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» в 29-м туре чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм». Три гола у лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду.

Голы «Тоттенхэма» в этом матче – с пенальти и автогол.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в зону Лиги чемпионов, опередив «Арсенал». «Тоттенхэм» остался седьмым.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 12; 1:1 – Кейн, 35 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 38; 2:2 – Магуайр, 72 (в свои ворота); 3:2 – Роналду, 81.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +12793

    Fusballer 28 минут назад

    Рон в очередной раз доказал, что он лучший! Месси сосёт.

    4
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    Рейтинг: +268

    svetekanet 37 минут назад

    Когда уже кажется, что он "сдулся", он восстаёт из пепла и доказывает вновь и вновь, что он лучший. С возвращением, Криш!

    4
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    Рейтинг: +14714

    житель СПб 39 минут назад

    Великий игрок! А кто-то на него поднимает голос - как в Англии, так и в России?! Его величина будет еще больше понятна, когда он играть закончит... Это вам не Месси!

    2
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    Рейтинг: +1857

    DMитрий 41 минуту назад

    Криш сегодня снял многие вопросы о своём месте в нынешнем МЮ.

    3
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    Рейтинг: +764

    Rodina47 41 минуту назад

    VIVA RONALDO!

    3
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