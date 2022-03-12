Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Фрайбург» победил «Вольфсбург»

«Бавария» в 26-м туре чемпионата Германии победила «Хоффенхайм». Ничью мюнхенцам принес очередной гол нападающего Роберта Левандовски.

В другой встрече «Фрайбург» дома переиграл «Вольфсбург». Команда Кристиана Штрайха идет в зоне Лиги чемпионов.

Германия. Бундеслига. 26-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Баумгартнер, 32; 1:1 – Левандовски, 45+3.

Фрайбург – Вольфсбург – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Грифо, 7; 2:0 – Грифо, 44; 2:1 – Крузе, 52; 2:2 – Арнольд, 84; 3:2 – Шлоттербек, 87.

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