Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

Петржела: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» будут в тройке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на остаток сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве петербуржцев.

«Зенит» в этом сезоне вновь станет чемпионом — уверен на миллион процентов, нет никаких сомнений. Думаю, в тройке еще будут «Спартак» и «Динамо». Московские клубы в последних матчах выглядят хорошо», – сказал чех.

  • «Зенит» лидирует с 5-очковым отрывом.
  • «Динамо» занимает 2-ю строчку.
  • «Спартак» идет 9-м.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон» 7
Петржела: «С Дзюбой всегда сложно договориться, он упрямый и очень жесткий» 1
Петржела: «Зенит» опять бездарно вылетает из еврокубков. Это позор и проблема для российского футбола» 6
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:38
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +13103

    NewLife 1 час назад

    Устроился зазывалой на тото сайты, наверное.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2017

    serglider 1 час назад

    Думаю ЦСКА в этом сезоне Спартак не переплюнет! У армейцев их настрой на игру, мне лично понравился, думаю братья Березовые уже освоились в роли тренеров...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2428

    Play 2 часа назад

    Старик в таблицу смотрел в этом году?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +707

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Для Спартака середняка это огромный аванс. Если в тройку попадет будет сенсацией. Ахахаха

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +59936

    portero 2 часа назад

    Чешское пиво хорошее, не пей водку...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11