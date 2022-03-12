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  • Петржела: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» будут в тройке»

Петржела: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» будут в тройке»

12 марта 2022, 17:38
5

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на остаток сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве петербуржцев.

«Зенит» в этом сезоне вновь станет чемпионом — уверен на миллион процентов, нет никаких сомнений. Думаю, в тройке еще будут «Спартак» и «Динамо». Московские клубы в последних матчах выглядят хорошо», – сказал чех.

  • «Зенит» лидирует с 5-очковым отрывом.
  • «Динамо» занимает 2-ю строчку.
  • «Спартак» идет 9-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (5)
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portero
1647096526
Чешское пиво хорошее, не пей водку...
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Play
1647097177
Старик в таблицу смотрел в этом году?
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serglider
1647100595
Думаю ЦСКА в этом сезоне Спартак не переплюнет! У армейцев их настрой на игру, мне лично понравился, думаю братья Березовые уже освоились в роли тренеров...
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NewLife
1647100759
Устроился зазывалой на тото сайты, наверное.
Ответить
Hektor 84
1647188184
Лизун газпромовский
Ответить
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