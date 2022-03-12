Петржела: «Зенит» в этом сезоне станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» будут в тройке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на остаток сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве петербуржцев.
«Зенит» в этом сезоне вновь станет чемпионом — уверен на миллион процентов, нет никаких сомнений. Думаю, в тройке еще будут «Спартак» и «Динамо». Московские клубы в последних матчах выглядят хорошо», – сказал чех.
- «Зенит» лидирует с 5-очковым отрывом.
- «Динамо» занимает 2-ю строчку.
- «Спартак» идет 9-м.
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Источник: «РБ Спорт»