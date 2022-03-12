Евсеев: «Я за расширение РПЛ, но против того, чтобы все клубы автоматически остались в лиге»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о возможных реформах РПЛ.

«Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь.

Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ. Потому что должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?

В моeм понимании оптимальный вариант сейчас это 18 клубов на следующий сезон, первая и вторая команды ФНЛ поднимаются наверх, третья и четвертая играют стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ.

Большие клубы выступают против расширения, спрашивая зачем им это надо. Но команды из второй половины обыгрывают грандов. И всегда чемпионом становился клуб, который набирал максимум очков в играх с теми, кто слабее», – написал Евсеев в своем телеграм-канале.

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