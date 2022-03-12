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  • Евсеев: «Я за расширение РПЛ, но против того, чтобы все клубы автоматически остались в лиге»

Евсеев: «Я за расширение РПЛ, но против того, чтобы все клубы автоматически остались в лиге»

12 марта 2022, 16:17
3

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о возможных реформах РПЛ.

«Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь.

Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ. Потому что должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?

В моeм понимании оптимальный вариант сейчас это 18 клубов на следующий сезон, первая и вторая команды ФНЛ поднимаются наверх, третья и четвертая играют стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ.

Большие клубы выступают против расширения, спрашивая зачем им это надо. Но команды из второй половины обыгрывают грандов. И всегда чемпионом становился клуб, который набирал максимум очков в играх с теми, кто слабее», – написал Евсеев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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1647091601
Согласен с Евсеевым. Пусть 2 последних команд РПЛ вылетают, а на их место 4 из ФНЛ. Ещё 2 предпоследних (14 и 13) РПЛ играют переходные матчи с 5 и 6 местами ФНЛ. Предвкушаю зарубу в оставшихся играх РПЛ и ФНЛ после такого правила, а в переходных играх жду сенсаций.
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TOMSON
1647097599
Очень разумно.
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portero
1647102094
согласен с ним, а то низ таблицы начнет торговаться и договорняки катать...
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