Лепсая: «Нужно сокращать РПЛ и играть в четыре круга»

Как же этот недалекий Лепсая далек от футбольной России!!!
Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая призвал не расширять РПЛ. По его мнению, это негативно скажется на уровне турнира.
«Расширение РПЛ окончательно превратит нас в первенство водокачки. Нужно ее сокращать и играть в четыре круга», – написал Лепсая.
- УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
- Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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