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Лепсая: «Нужно сокращать РПЛ и играть в четыре круга»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая призвал не расширять РПЛ. По его мнению, это негативно скажется на уровне турнира.

«Расширение РПЛ окончательно превратит нас в первенство водокачки. Нужно ее сокращать и играть в четыре круга», – написал Лепсая.

  • УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
  • Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: твиттер Тимура Лепсаи

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1439

    777+ 5 минут назад

    Как же этот недалекий Лепсая далек от футбольной России!!!

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    Рейтинг: +4390

    ySS 45 минут назад

    Пара добавленных клубов уровень лиги не уронят.
    Вопрос, кто будет их содержать...

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    Рейтинг: +119

    ViktorMG1953 > ySS 34 минуты назад

    Так это и есть главный вопрос. Сколько вроде бы успешных команд снялись из-за отсутствия финансирования. И ещё, где играть? У Торпедо нет стадиона, а сколько таких команд по России..

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    Рейтинг: +245

    bomilazdeshnii 1 час назад

    А, может вообще в один круг, летом. Поиграли, лямы получили, и ай-да гулять.

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    Рейтинг: +1461

    Урия Гип 1 час назад

    Надо оставить 12 команд, из них 6 московских, чтобы разъезжать меньше.

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