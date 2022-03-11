Лепсая: «Нужно сокращать РПЛ и играть в четыре круга»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая призвал не расширять РПЛ. По его мнению, это негативно скажется на уровне турнира.

«Расширение РПЛ окончательно превратит нас в первенство водокачки. Нужно ее сокращать и играть в четыре круга», – написал Лепсая.

УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.

Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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