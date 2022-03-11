Лепсая: «Нужно сокращать РПЛ и играть в четыре круга»

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая призвал не расширять РПЛ. По его мнению, это негативно скажется на уровне турнира.
«Расширение РПЛ окончательно превратит нас в первенство водокачки. Нужно ее сокращать и играть в четыре круга», – написал Лепсая.
- УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков.
- Он также разорвал спонсорское соглашение с «Газпромом».
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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Источник: твиттер Тимура Лепсаи